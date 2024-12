Sotto l’albero di Milanello c’è l’esonero di Fonseca: annuncio del presidente

Nel giorno di Natale il Milan potrebbe prendere una decisione cruciale in vista del proseguo della sua stagione, già piuttosto complicata.

Stando alle ultime notizie, infatti, tra i doni regalo sotto l’albero di Milanello ci potrebbe essere anche quello che contiene l’esonero di Paulo Fonseca. I tifosi non vorrebbero altro, anche per cercare di ritrovare quell’entusiasmo andato perduto in questo inizio di stagione, e la sensazione è che il club possa accontentare il loro desiderio se le cose da qui a qualche settimana, però, non dovessero cambiare.

In merito a questo delicato argomento è intervenuto anche il presidente del Milan, che ha rilasciato un annuncio piuttosto chiaro su quelle che sono le intenzioni del club con Paulo Fonseca.

Esonero di Fonseca: annuncio UFFICIALE del presidente

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Paulo Fonseca, che potremmo dire essere in discussione dal primo giorno che ha varcato i cancelli di Milanello. All’ambiente rossonero non è mai andata a genio la sua scelta, ed alla fine dei conti i risultati della squadra starebbero dando ragione ai tifosi, che avrebbero preferito l’Antonio Conte o Roberto De Zerbi di turno.

No. Il Milan ha deciso di lavorare con il para occhi senza prendere in considerazione quanto stava succedendo all’esterno, facendosi in pratica rivoltare contro tutto l’ambiente, che oggi grida a gran voce non solo contro Cardinale, ma anche contro la dirigenza e la squadra. Ma in tutto questo Fonseca? Il portoghese dovrebbe restare solido sulla panchina del Milan, quasi a godere di una fiducia smisurata, anche se nelle scorse ore è arrivato un annuncio che avrebbe potuto cambiare per sempre questa storia. Spoiler, non l’ha fatto.

Intervistato da Il Corriere della Sera, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha infatti detto che Paulo Fonseca non rischia l’esonero. Al portoghese è stato dato tutto il tempo necessario per lavorare, nonostante i risultati, al 25 di dicembre, continuino a non arrivare.

Milan-Fonseca: intrapresa una strada ben precisa

Il Milan ha ribadito ancora una volta la sua totale fiducia nei confronti di Paulo Fonseca tramite le parole al Corriere della Sera del presidente Paolo Scaroni. Eppure, nonostante questo, dalle parti di Casa Milan sembrerebbe trapelare tutt’altro, soprattutto dopo la forte contestazione fatta partire dai tifosi in occasione del pareggio contro il Genoa nel giorno del 125esimo compleanno del club.

Se le cose già contro la Roma non dovessero andare come ci si aspetta, il Milan potrebbe mettere una volta e per tutte in discussione Paulo Fonseca, arrivando anche ad esonerarlo. Non vincere contro la formazione giallorossa potrebbe significare buttare via sin da subito i sogni di rimonta, quantomeno in ottica Champions League, cosa che club e dirigenza non si possono assolutamente permettere.