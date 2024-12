Esonero Fonseca, spunta la clausola: Milan sul piede di guerra

Quale futuro per l’allenatore del Milan Paulo Fonseca? Arrivano aggiornamenti sul contratto del portoghese. Dirigenti spiazzati, c’è una clausola avallata anche da Ibra, ecco cosa può succedere.

In tempi moderni, la stipula dei contratti è davvero importanti. Infatti, è consuetudine per i club inserire varie clausola all’interno degli accordi con i propri tesserati.

Non vale solo per i giocatori ma anche per gli allenatori, che talvolta sono legati alle società proprio da questi obblighi.

E’ il caso anche del tecnico del Milan Fonseca, che ha una clausola nel suo contratto che riguarda proprio l’esonero.

Ci sono delle novità di mercato sul futuro al Milan di Paulo Fonseca.

Spunta un retroscena clamoroso in merito all’accordo stipulato la scorsa estate, che ha portato in rossonero l’ex Lille.

Problemi per Fonseca al Milan? Cosa prevede la clausola nel contratto del portoghese

In città si continua a parlare dell’esonero dell’allenatore del Milan Paulo Fonseca. La vittoria contro il Verona non è bastata per frenare le voci che continuano ad arrivare anche a Milanello.

Una situazione insostenibile che rischia di minare l’ambiente, alla vigilia dell’ultimo impegno di questo 2024 contro la Roma e della Supercoppa in Arabia Saudita.

Ad alimentare ciò, anche le voci di calciomercato sulla possibile cessione di Reijnders al Manchester City. Una vicenda pazzesca che sta creando non poche tensioni all’interno dell’ambiente rossonero che si aspetta delle risposte dalla proprietà.

Per il momento, Gerry Cardinale è in silenzio. Non si espone. Lascia fare ai suoi uomini di fiducia che stanno gestendo le sorti del club rossonero.

Intanto, arriva il retroscena di mercato legato proprio alla clausola presente nel contratto di Fonseca sull’esonero dal Milan. A svelare i dettagli è il giornalista Matteo Moretto.

Contratto Fonseca Milan, i dettagli sulla clausola in caso di esonero

Nell’accordo firmato la scorsa estate, è presente una clausola a favore del Milan che riguarda l’esonero di Paulo Fonseca.

I rossoneri pagando una cifra, che varia di anno in anno, possono mandare via Fonseca e chiudere prima il rapporto con il portoghese.

Una notizia, dunque, che può essere indicativa con la questione economica che non è un problema per il Milan che se decidesse di mandare via Fonseca avrebbe la possibilità di portare un altro top in panchina come Sarri o Allegri, che sono i profili italiani sotto osservazione della società.