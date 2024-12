Milan, Fonseca ha le ore contate: c’è una clausola per licenziarlo

Il Milan mette Paulo Fonseca spalle al muro e ora arriva l’ultimatum per l’allenatore che rischia l’esonero nonostante l’ultima vittoria, il tecnico non può più sbagliare.

Il club rossonero continua a restare troppo indietro e per questo motivo che ora la società ha intenzione di dover dare un segnale forte a squadra, ambiente e allenatore stesso perché Fonseca rischia l’esonero dal Milan. L’allenatore in questo momento è quello più contestato al momento visto che si continua a parlare di quelle che possono essere le scelte della società nei suoi confronti.

Più volte in questi mesi si è parlato di un possibile esonero per Fonseca che può essere licenziato dal Milan e per questo motivo che ora si cerca di capire come possono andare le cose. L’ultima partita è stata vinta ma continuano a non andare bene tante cose per il club rossonero che sente il distacco tra l’allenatore e lo spogliatoio, o almeno una parte.

Milan, esonero Fonseca: c’è una clausola

Adesso arrivano delle notizie che riguardano quello che può essere l’esonero di Fonseca dal Milan perché ci sarebbe una clausola che può favorire il club rossonero nella scelta che in questo momento sta valutando davvero quello che può accadere da un momento all’altro.

L’intenzione della società è quella di non fallire più partite, soprattutto in Italia dove in campionato la classifica continua ad essere complicata per l’allenatore che in questo momento è messo sul filo del rasoio e rischia davvero grosso. Possibile ribaltone in panchina per Fonseca che rischia l’esonero.

Spunta la clausola per Fonseca che può essere esonerato dal Milan. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto all’interno del contratto firmato da Paulo Fonseca è presente un diritto di recesso a favore del club rossonero per cui il Milan, pagando una cifra variabile di anno in anno, potrebbe anche interrompere il rapporto prima della scadenza.