Asllani un fallimento: l’Inter ha scelto il nuovo l’erede di Calhanoglu

La finale di Supercoppa contro il Milan ha dimostrato ancora una volta che Asllani non può essere l’erede di Calhanoglu all’Inter.

Per quanto sia talentuoso, il mediano albanese è come se soffrisse la pressione, che quando giochi in un club come quello nerazzurro è all’ordine del giorno. Per questo motivo dalle parti di viale Liberazione si starebbero cominciando a muovere di conseguenza, come dimostrando anche gli ultimi movimenti di calciomercato registrati dalle parti della sede nerazzurra.

Considerato il distrassero Asllani, l’Inter è pronto ad affondare il colpo su quello che dovrebbe (e potrebbe) essere il reale erede di Hakan Calhanoglu, giocatore scoutato con attenzione dagli emissari nerazzurri che ne hanno parlato un gran bene a Marotta e dirigenza.

Asllani un fallimento: l’Inter punta il nuovo erede di Calhanoglu

La squadra è già forte e competitiva di suo, forse non avrebbe neanche bisogno di rinforzi in questo calciomercato, eppure l’Inter qualcosa potrebbe farla. In quale reparto? Il centrocampo, visto che Krjstian Asllani ha dimostrato ancora una volta di non essere all’altezza della situazione. Nei minuti che ha avuto a disposizione durante la finale di Supercoppa contro il Milan, l’italo-albanese ha dimostrato di essere in estrema difficoltà in un ruolo che dovrebbe essere il suo.

A fronte di questo definire Asllani l’erede di Calhanoglu risulta essere complicato, motivo per il quale l’Inter si sarebbe messo alla ricerca di un’alternativa valida, e reale, al centrocampista turco. Tanti nomi sarebbero stati valutati da Pier Ausilio, Giuseppe Marotta e da tutto il gruppo di lavoro nerazzurro, ma uno in particolare, per prospettiva e comunque esperienza internazionale, avrebbe attirato l’attenzione dalle parti di viale Liberazione.

Stando infatti a quanto riportato stamattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, per il centrocampo l’Inter potrebbe affondare il colpo su Petar Sucic, mediano classe 2003 della Dinamo Zagabria che in stagione ha fino a questo momento collezionato 17 presenze, 3 gol, di cui 2 in Champions League, ed un assist in tutte le competizioni.

Inter: la rivoluzione in mediana costa “solo” 12MLN

Accertato, a malincuore, il fallimento dell’esperimento Krjstian Asllani, l’Inter si sarebbe subito messo alla ricerca di un giocatore che potesse essere definito in tutto e per tutto l’erede di Hakan Calhanoglu. Fra tutti i nomi valutati, quello di Petar Sucic sembrerebbe essere quello che per prospettiva, costi ed esperienza attirerebbe di più il club campione d’Italia.

Arrivare al centrocampista della Dinamo Zagabria non risulterebbe essere neanche chissà quanto complicato, visto e considerato che stando a dati Transfermarkt, l’attuale valore di mercato del croato dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro, cifra super abbordabile per le casse nerazzurre.