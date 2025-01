Ribaltone Inter, Inzaghi appeso ad un filo: il sostituto è già pronto

Non si trova in una posizione facile ora Simone Inzaghi che rischia grosso all’Inter e attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro al tecnico dei nerazzurri.

In questo momento la situazione è davvero in bilico per Inzaghi all’Inter dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana subendo una rimonta inaspettata da 2-0 a 2-3 per il Milan che in questo momento era in grande difficoltà e ora può rilanciare la propria stagione. Discorso differente per i nerazzurri che hanno perso il primo trofeo stagionale e ora si complica tutto.

Bisognerà capire come si riuscirà ad andare avanti e se sarà in grado di farlo proprio l’attuale allenatore Inzaghi che con l’Inter ha un contratto in scadenza nel 2026 che rischia di non andare oltre però, anzi può arrivare anche un addio anticipato e per niente atteso.

Perché il tecnico italiano deve cercare ora di dare una svolta alla stagione o rischierà seriamente tanto in termini di futuro considerando che una società come l’Inter non può permettersi tante sconfitte nella stessa annata. Per questo motivo ora la situazione è più complicata del previsto.

Inter, Inzaghi rischia grosso: la scelta del sostituto

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano quello che può accadere per il futuro di Inzaghi che rischia con l’Inter visto che in questo momento la situazione è da capire per come andrà nei prossimi mesi.

Dopo aver perso la Supercoppa Italiana ora l’Inter non potrà permettersi altri passi falsi. Per questo motivo che ora bisogna capire come andranno le cose in vista dei prossimi mesi. Attenzione al cammino della squadra di Inzaghi in campionato, Champions League e Coppa Italia.

La società si aspetta di arrivare fino in fondo alle competizioni Nazionali e vincerle, per poi provare a fare più passi avanti possibili anche in Champions per una questione economica. Dunque, se non dovessero esserci risultati di questo tipo che allora Inzaghi può rischiare il posto all’Inter come già accaduto in passato.

Il tecnico è in scadenza nel 2026 e in vista del futuro che Marotta studia anche altri piani. Secondo le ultime notizie il presidente dell’Inter stravede per De Zerbi che dopo grandi risultati al Brighton si sta ripetendo anche in Francia con il Marsiglia e resta monitorato in vista del futuro.