Serie A, altro esonero nel weekend: Pirlo il sostituto

In bilico da diverse settimane, l’allenatore rischia seriamente l’esonero se le cose dovessero andare male nel weekend.

Dopo un inizio scoppiettante, il rendimento della squadra è andato in netto calando, portandola nei bassi fondi della classifica dove si trova oggi. La società è certa di non meritare queste posizioni, motivo per il quale starebbe chiedendo a giocatori, staff tecnico ed ambiente una scossa importante per cercare di salvare la stagione. Se questa non dovesse arrivare a rimetterci sarà ovviamente l’allenatore, con Andrea Pirlo pronto a subentrare in corsa con la voglia di riuscire a centrare gli obiettivi stagionali, che ad oggi sembrerebbero essere però un miraggio.

Altro esonero nel weekend: sconfitta decisiva

Il weekend di Serie A potrebbe essere caratterizzato da un altro esonero, eventualmente il settimo della stagione dopo i due della Roma, quello del Lecce, Genoa, Monza e Milan. L’allenatore è oramai sul patibolo, con la dirigenza che non aspetterebbe altro che un nuovo passo falso per cambiare guida tecnica.

A dirla tutta una decisione del genere potrebbe avere tanto un retrogusto di fallimento, anche perché nel corso di questi mesi la società ha a più riprese ribadito la sua fiducia nei confronti dell’allenatore, appoggiandolo anche quando le cose sembravano andare ancora peggio. Arrivata a questo punto, però, è come se la squadra si trovasse in un vicolo cieco, motivo per il quale l’esonero sembrerebbe essere l’unica soluzione valida per cercare una via d’uscita.

Stando alle ultime notizie, dunque, se le cose a Napoli dovessero andare male, l’Hellas Verona potrebbe decidere di separasi da Paolo Zanetti, in bilico già da diverse settimane. Fosse stato per l’attuale dirigenza del club scaligero, questa decisione sarebbe arrivata molto prima, ma l’imminente cambio di proprietà ha portato il presidente Setti a tornare sui suoi passi e lasciare questa decisione a chi prenderà le redini del club. Allo stesso tempo, però, considerati i ritardi registrati, un’eventuale sconfitta al Maradona costringerà il Verona a prendere una decisione su Zanetti, cambio di proprietà o no.

Pirlo pronto a tornare in panchina

L’Hellas Verona potrebbe cambiare allenatore nel weekend. Di questa possibilità se n’è già parlato nelle scorse settimane, ma mai come adesso questo scenario potrebbe realizzarsi. Paolo Zanetti è infatti sulla graticola, con la trasferta di Napoli che a questo punto diventerà decisiva.

Ma chi lo potrebbe sostituire? La lista di allenatori liberi offerta da Transfermarkt è ricca di nomi interessanti, ma fra tutti quello che potrebbe fare al caso dell’Hellas Verona è Andrea Pirlo, profilo giovane ma comunque d’esperienza, complice le sue recenti esperienze sulle panchine di Sampdoria e Juventus. Al momento, comunque, ancora nessun contatto sarebbe stato registrato tra le parti, ma l’impressione è che qualcosa potrebbe iniziare a muoversi da domenica in poi. Il tutto dipenderà ovviamente dal risultato di Napoli, staremo a vedere.