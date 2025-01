Esonero deciso, trattativa lampo con Allegri: accordo chiuso

Nelle prossime ore la dirigenza potrebbe prendere una decisione chiave, decisiva ed importante, in vista del proseguo della stagione.

Il rendimento deludente della squadra avrebbe messo sul patibolo l’allenatore, destinato oramai ad essere esonerato. Solo un’inversione repentina di marcia potrebbe cambiare la storia, che a dirla tutta sembrerebbe essere stata già scritta. A confermarlo le ultime voci che parlerebbero di una trattativa lampo con Massimiliano Allegri, che entusiasta si sarebbe seduto al tavolo delle trattative per ascoltare quello che il club aveva da offrirgli.

È ancora presto per parlare di fumata bianca, ma l’impressione è che la strada intrapresa tra le parti sia quella giusta.

Esonero imminente: il club ha deciso

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, come conferma il fatto che nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

Il fatto che la squadra non riesca ad esprimere tutto il suo potenziale è un male, anche perché in estate sono stati fatti degli importanti investimenti per rinforzarla. Ad oggi i giocatori sono ben lontani dalla loro migliore condizione, atletica e mentale, motivo per il quale la dirigenza starebbe seriamente valutando la possibilità di cambiare guida tecnica, anche perché c’è il serio rischio di mandare all’area una stagione intera. Così facendo il club cerca di dare una scossa importante a tutto l’ambiente, con i calciatori che potrebbero recepire positivamente un cambiamento del genere, complice anche il fatto che non sembrerebbero neanche seguire più di tanto il loro allenatore.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di FootBoom, l’era (breve) di Lopetegui al West Ham potrebbe presto volgere al termine. Lo spagnolo ha deluso ogni sorta di aspettative non facendo rendere la squadra come avrebbe dovuto, ed è per questo che gli Hammers sarebbero pronti a cambiare in corsa per cerca di mandare un segnale e salvare il salvabile in una stagione che rischia di essere più che fallimentare.

Trattativa lampo con Allegri: sarà lui il nuovo allenatore

La scelta di cambiare Lopetegui starebbe spingendo il West Ham verso Massimiliano Allegri. Ancora libero dopo l’ultima esperienza alla Juventus, l’italiano potrebbe essere il profilo adatto col quale cercare di ripartire dopo una prima parte di stagione terribile.

È come se dalle parti del London Stadium servisse un po’ più di disciplina ed attaccamento alla maglia, fattori che l’italiano sarebbe in grado di portare con la sua esperienza. Da capire però lato Allegri se un’esperienza del genere gli farebbe piacere provarla, anche perché il West Ham non è decisamente ai livelli delle squadre che è stato abituato ad allenare. È tutto un continuo evolversi, con la dirigenza degli Hammers che inevitabilmente si starebbe cominciando a guardare intorno per evitare di trovarsi poi senza allenatore.