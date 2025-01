Hanno contattato Allegri, sarà il nuovo allenatore dopo l’esonero

Tanti possibili colpi di scena dietro l’angolo per la questione di allenatori perché ora si parla di un possibile esonero immediato e la scelta di puntare su Massimiliano Allegri.

Può esserci una svolta immediata in Italia considerando che c’è l’ex allenatore della Juventus che ha tanta voglia di rimettersi in gioco e andare a sposare un nuovo progetto che possa garantirgli risultati importanti e di riscatto. Per Allegri ora sono diverse le occasioni che si possono palesare da un momento all’altro.

Perché ci sono diverse società che possono valutare un immediato cambiamento in vista dei prossimi mesi considerando quello che sta accadendo e attenzione quindi all’occasione che può accadere per Allegri e allo stesso tempo anche per un club che può pensare di sfruttare il fatto che al momento l’allenatore è libero e pronto per una nuova squadra.

Calciomercato: Allegri contattato per il ritorno in panchina

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano la scelta di una squadra italiana che può seriamente pensare di puntare su Allegri come nuovo allenatore per andare a dare vita ad un progetto ambizioso in vista del futuro e si spera possa essere vincente.

Al termine di questa stagione ci sarà un quadro più ampio per il possibile ritorno di Allegri in panchina in Serie A perché in questo momento bisognerà attendere e capire quelle che sono le scelte che possono portare ad una svolta del progetto di diversi club.

A fine stagione Ranieri potrebbe farsi da parte e diventare un nuovo dirigente giallorosso che può pensare di portare proprio sulla panchina della Roma come nuovo allenatore Allegri. Occhio quello che può accadere da un momento all’altro perché può arrivare la seria svolta da un momento all’altro.

In futuro però occhio anche a quelle che sono alcune scelte che possono portare a sviluppi decisivi per il Milan che valuterà Conceicao e se a fine anno non sarà felice lo solleverà dall’incarico puntando su un nuovo allenatore e Allegri sembra la prima scelta.