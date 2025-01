Altro che Danilo, è già a Napoli per le visite: la bomba da Sky

Tutto fatto, visite mediche pure a sorpresa col giocatore ormai ex Juventus che vive la sua nuova vita al Napoli.

Altro che Danilo, il “tradimento” qui è doppio con trasferimento al Napoli. Giovanni Manna fa il colpo da novanta considerando l’importanza del calciatore che dopo la trafila fatta con lui in bianconero nel progetto che aveva proprio l’ormai ex direttore della Juventus e attuale dirigente al Napoli, finisce all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli in sol colpo ha battuto la fortissima concorrenza dei diversi club che volevano prendersi il talento dell’ormai vecchia Juve Next Gen e che potrebbe dare una grande mano al club allenato da Antonio Conte, sia per il presente che per il futuro. Come annunciato dal giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli ha chiuso il colpo sull’ex Juventus e che, a quanto pare, sarebbe già in arrivo al Napoli per le visite mediche di rito. Tutto fatto per il secondo acquisto di Giovanni Manna.

È fatta, arriva l’ex Juve: è già a Napoli per le visite mediche

Dopo una vita passata in bianconero, ecco che arriva l’acquisto di Giovanni Manna che piazza il colpo al Napoli per il presente e per il futuro.

Dopo aver chiuso la trattativa che ha portato a Simone Scuffet al Napoli, con Elia Caprile ceduto al Cagliari sempre a titolo temporaneo, ecco che arriva un altro acquisto per gli azzurri. Un gennaio che è iniziato col botto e che ha visto il Napoli prendere anche uno dei vecchi giovani che fu scoperto proprio da Giovanni Manna, alla Juventus, per il progetto della Juve Next Gen.

Alla fine, dopo i mesi trascorsi in Puglia, a Lecce, ecco che arriverà per giocare al Napoli. Si tratta del classe 2004 e nel giro delle giovanili della Nazionale italiana e che, dopo l’esperienza a Lecce, sarebbe pronto al grande salto al Napoli dopo il suo passato, appunto, in bianconero.

Altro che Danilo, il tradimento è doppio: già fatta per l’ex Juve

Con le diverse notizie circolate sulle cessioni che riguardano Zerbin, ma pure Ngonge, il Napoli si rinforza sulle corsie occupate dagli esterni. Il calciatore italo-albanese e classe 2004 sarà un nuovo giocatore del Napoli, considerando quello che è il suo arrivo a Napoli per le visite mediche, come annunciato da Sky. E dunque nel progetto Napoli non solo Danilo, il tradimento che si consuma è quindi doppio perché Luis Hasa, dopo tutta la trafila vissuta alla Juventus, firmerà per il Napoli.

Ultime Napoli: i dettagli sul secondo acquisto targato Manna

A gennaio il Napoli ha già dunque piazzato due colpi, considerando pure Scuffet. Per quanto riguarda Luis Hasa, il calciatore arriverebbe al Napoli per diventare ufficialmente un nuovo calciatore azzurro. Per qualche manciata di milioni gli azzurri si aggiudicano uno dei migliori prospetti di quella che fu la Juve Next Gen di Giovanni Manna.