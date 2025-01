Infortunio ed emergenza Napoli: Conte non ha esterni, i tempi di recupero

A dir poco surreale la situazione che ha colpito il Napoli che finisce in profonda emergenza a causa del doppio infortunio.

Già nella scorsa partita si era registrata un’assenza contro il Venezia, ma le cose almeno erano risolvibili dalla panchina, in caso di esigenza. Raspadori dentro e il gol trovato nel finale, in attesa poi della gara con la Fiorentina che vede però altre due assenze, che mandano nei guai letteralmente il Napoli, nel reparto offensivo azzurro.

Da una parte Zerbin in partenza, con destinazione Venezia, dall’altra chi non c’è a causa per infortunio. E il Napoli che contro la Fiorentina perde i suoi due esterni titolari, in quella che è una vera e propria tegola annunciata da Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa di vigilia a Castel Volturno, in vista della sfida contro i viola a Firenze.

Infortunio e doppia tegola: l’annuncio di Conte

Ha preso voce in conferenza stampa Antonio Conte, svelando cosa è successo in allenamento e che vede l’assenza, causa infortunio, di due dei suoi titolarissimi.

Avevano già saltato la sfida negli ultimi impegni tra Udinese e Venezia, prima Kvara da una parte e poi Politano. Alla fine però, per la sfida a Firenze, entrambi, sono stati annunciati come infortunati in quello che è il forfait doppio a dir poco clamoroso.

Antonio Conte ha dunque annunciato, in conferenza stampa, che sia Kvaratskhelia che Politano, non ci saranno per due problemi differenti. E adesso il Napoli si trova senza i due esterni titolari, dovendo fare affidamento a due riserve, oppure ad un cambio modulo.

Infortunio doppio: condizioni e tempi di recupero dei due titolari

I due esterni titolari del Napoli sono ufficialmente out per due motivi diversi. “Politano in questa settimana ha avuto qualche intoppo di troppo”, svela Conte. Dall’altra parte c’è la notizia su Kvaratskhelia, che non sarà a disposizione per un affaticamento muscolare, come annunciato sempre dal Mister. Insomma, la tegola è doppia e manda in emergenza il Napoli che non ha più esterni oltre Neres e Ngonge, considerando che Zerbin è sul piede di partenza.

Chance colossale per l’eroe di Napoli-Venezia: Conte può cambiare modulo

Conte può adesso cambiare modulo, concedendo una chance a Jack Raspadori, eroe recente di Napoli-Venezia. Finalmente in un ruolo suo, alle spalle di Romelu Lukaku che può trovare così un nuovo partner d’attacco. Infatti, approfittando di questa situazione, potrebbe passare al 3-5-2 il Napoli, facendo affidamento a Neres a tutta fascia e con Spinazzola a sinistra, dando ruolo invece a Olivera nella difesa a tre. Altrimenti sarà sempre 4-3-3 con Ngonge e Neres sulle fasce, senza più esterni tra le riserve. Tra le ipotesi per risolvere questa complessa situazione legata agli infortuni di Politano e Kvara, la probabile formazione di Fiorentina-Napoli, nelle scelte che seguono.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Neres, McTominay, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.