Rottura Thiago Motta-Juventus, c’è già la data dell’esonero: tre sostituti

La Juventus sta vivendo un momento difficile e l’eliminazione dalla Supercoppa ha complicato ulteriormente le cose.

Thiago Motta sta lavorando insieme al suo staff e a tutta la squadra affinché la situazione possa migliorare nel minor tempo possibile perché sarà decisivo riuscire a uscire dal tunnel degli alti e bassi e costruire un percorso che possa portare nel breve a grandi soddisfazioni e al raggiungimento dei traguardi che la società aveva prefissato a inizio stagione.

In casa Juventus si iniziano a intravedere i primi problemi che rischiano di essere molto seri e possono complicare anche la posizione di Thiago Motta.

Juventus, pesanti rischi per Thiago Motta: le ultime

Il nome di Thiago Motta sta iniziano a creare più di qualche problema in casa Juventus. I tifosi non sono assolutamente contenti del progetto che è stato messo in piedi a inizio stagione perché i risultati stanno faticando ad arrivare e quindi ci sono anche rischi di non raggiungere determinati obiettivi.

I risultati decidono sempre il destino di giocatori e allenatori che alla Juventus, ora sono entrati nell’occhio delle critiche a causa di prestazioni scadenti e sconfitte che fanno molto male.

Secondo le ultime notizie, ora Thiago Motta rischia l’esonero dalla Juventus. Ci sono le prime frizioni con la società e i rischi sono in aumento.

Futuro Thiago Motta: rischia seriamente l’esonero

Le prime crepe tra Thiago Motta e la Juventus sono ampiamente papabili e rischiano di compromettere il futuro non solo dell’allenatore ma anche della squadra e dell’intera società che ha investito tanto, tantissimo, in questo progetto e vederlo fallire porterebbe a una crisi senza precedenti.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, tra la Juventus e Thiago Motta sono nate le prime crepe. Sin dall’inizio della stagione la Juventus si è identificata totalmente con il suo allenatore sin dal momento della sua scelta, togliendo ogni ostacolo che poteva diventargli scomodo, come successo sul mercato, ma ora tutti si aspettano di più.

La pareggite è diventata un problema per la Juventus e dopo sei mesi dall’arrivo di Thiago Motta tutti si aspettano di più. I tifosi hanno iniziato a mettere in discussione l’allenatore che ora rischia l’esonero.

Esonero Thiago Motta: tre nomi utili per sostituirlo

Se la Juventus dovesse improvvisamente decidere di esonerare Thiago Motta, dovrebbe poi trovare un sostituo estremamente importante e all’altezza, capace di risollevare il morale a una squadra che sarebbe a pezzi da quel punto di vista.

I nomi in lizza sono tre: Roberto Mancini, Xavi e Daniele De Rossi. Tre nomi che piacciono alla piazza per motivi differenti ma che creerebbero pesantissime discussioni. La Juve vuole salvare la panchina di Thiago Motta e anche tutto il resto della stagione.