“Thiago Motta out”, l’annuncio fa a pezzi la Juventus

La Juventus perde contro il Milan e viene eliminata dalla Supercoppa: la delusione è fortissima e per Thiago Motta si aprono scenari “crudi”.

I bianconeri perdono amaramente contro i rossoneri guidati per la prima volta in stagione da Sergio Conceiçao e i problemi vengono tutti a galla. Dopo un primo tempo ben giocato e dominato per larga parte la squadra di Thiago Motta si spegne nella ripresa e regala al Milan la possibilità di rimontare e di prendersi la finale a Riyadh.

Il futuro della Juventus, ora, cambia totalmente e anche quello dell’allenatore rischia di essere compromesso rispetto a quelle che erano le promesse e le premesse alla vigilia della stagione.

Juventus, Thiago Motta a rischio: le ultime

La Juventus vista in campo contro il Milan è stata positiva per lunghi tratti della partita, poi a un certo punto ha spento l’interruttore e ha regalato la gara ai rossoneri che non si sono fatti pregare e, aiutati anche da una dose importante di fortuna, sono riusciti a rimontare e ad arrivare in finale.

La sconfitta della Juventus porta con sé un mare di polemiche su Thiago Motta, considerato il colpevole principale degli errori visti in campo dai suoi calciatori e quindi ora è finito al centro di un tornado.

Secondo le ultime notizie di casa Juventus, ora Thiago Motta rischia molto per il futuro: la sconfitta arrivata in Supercoppa rovina l’umore di tutto l’ambiente.

Futuro Thiago Motta: qual è la verità

“Thiago Motta out”, titola in prima pagina Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il quotidiano fa il punto della situazione sulla Juventus e sull’allenatore italo-brasiliano che ieri nella gara contro il Milan ha messo in mostra tutti i pregi e i difetti dei bianconeri.

L’eliminazione della Supercoppa è una ferita che rischia di restare aperta per molto tempo e di far male anche per il futuro perché era un obiettivo concreto, per provare a vincere un trofeo importante che avrebbe potuto dare la spinta per ambire a situazioni ancora più grandi.

Il titolo del quotidiano, però, si riferisce solo alla Supercoppa e non a un eventuale esonero di Thiago Motta, anche se nel mondo Juventus inizia a spargersi fortemente questa voce.

“Thiago Motta out”: i tifosi chiedono l’esonero

I tifosi della Juventus vogliono l’esonero di Thiago Motta. Subito dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana si è scatenato il caos tra i tifosi che hanno inondato i social della Juventus di richieste di esonero per l’allenatore attuale.

“Thiago Motta out” è stato l’hashtag maggiormente utilizzato ieri, arrivando anche tra le tendenze del mondo social e quindi ha avuto un grande impatto sul pensiero di tanti dubbiosi che si sono accodati e hanno chiesto alla società l’esonero di Thiago Motta.