Juventus, esonero Thiago Motta: tempo scaduto

Una serata amara per la Juventus che ancora una volta esce dal campo con un risultato negativo e le tante critiche a Thiago Motta.

Una situazione davvero difficile ora da dover gestire perché il club bianconero ha il dovere di fare delle valutazioni molto importanti perché ci sono delle risposte da dover dare soprattutto ai tifosi della Juventus arrabbiati per quello che hanno visto in Supercoppa con il club che ha perso l’occasione di vincere il primo trofeo stagionale.

Chi è al centro di questo ciclone è sicuramente Thiago Motta criticato per quello che sta facendo con la Juve che non è mai stato un ambiente che ha la pazienza di aspettare i risultati che sono sempre richiesti e per questo motivo che ora l’allenatore sarà messo in discussione.

Adesso c’è una situazione non del tutto chiara perché si dovrà capire se Thiago Motta rischia l’esonero alla Juventus o no. Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro con l’allenatore che continua ad essere fortemente criticato dal tecnico.

Juventus, esonero Thiago Motta: il rischio è elevato

Continuano ad arrivare delle nuove notizie riguardo a quello che è stata un’altra partita deludente della Juventus che ora vuole sapere come andranno a finire le cose che dovranno essere decise su Thiago Motta.

In questo momento su social è scoppiata la rivolta con i tifosi della Juventus che chiedono l’esonero di Thiago Motta in maniera immediata. Perché quello che è accaduto ora mette davvero grande preoccupazione all’ambiente che in questo momento la società bianconera continua a non raggiungere risultati sperati.

La Supercoppa Italiana è andata con una sconfitta in semifinale, in campionato sembrano troppi i punti di distanza dalle prime e anche in Champions le cose non vanno per il meglio. Per questo motivo che ora alla Juve si mette in discussione il lavoro di Thiago Motta.

La società però sembra ancora dalla parte dell’allenatore, ma i troppi risultati altalenanti mettono a serio rischio per il futuro Thiago Motta che può essere esonerato dalla Juve se le cose non dovessero cambiare.