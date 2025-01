Infortunio Conceiçao, problema enorme per la Juve: i tempi di recupero

La Juventus in Supercoppa Italiana ha perso Francisco Conceiçao per infortunio: spunta un grosso problema che rovina i bianconeri.

L’attaccante portoghese avrebbe dovuto giocare la Supercoppa contro il Milan, sfidando per la prima volta suo padre, neo allenatore dei rossoneri ma nel riscaldamento della gara si è fermato per un problema che è sembrato sin da subito poter creare ulteriori difficoltà al mondo bianconero.

Alla fine è stato proprio così, nonostante le speranze e le voci positive per il ritorno in campo: ora è spuntato un nuovo problema per il portoghese che dovrà stare fermo ai box e costringerà Thiago Motta a dover trovare soluzioni alternative per riuscire a vincere le prossime partite.

Juventus, infrotunio Conceiçao: come sta realmente

La Juventus ha perso ancora una volta Conceiçao per infortunio e il suo forfait rischia di mettere in serio pericolo anche il futuro dei bianconeri, visto che la situazione legata ai risultati è già molto pesante e perdendo altri calciatori c’è il rischio che il percorso diventi impercorribile.

Nel riscaldamento di Juventus-Milan di Supercoppa, i bianconeri hanno perso Conceiçao per infortunio che ha abbandonato il campo a testa e bassa e quasi in lacrime, sconsolato per l’ennesimo ko della sua stagione.

Secondo le ultime notizie, Conceiçao non sta benissimo nonostante le voci positive sul suo rientro immediato in campo.

Le condizioni e i tempi di recupero di Conceiçao

Le condizioni di Francisco Conceiçao preoccupano Thiago Motta. L’attaccante portoghese stava pian piano trovando la sua dimensione in bianconero, diventando sempre più importante e determinante nel gioco di Thiago Motta ma spesso si è dovuto fermare per problemi fisici che non gli hanno permesso di essere al top.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, i primi accertamenti a cui si è sottoposto il portoghese hanno evidenziato un sovraccarico muscolare al flessore della gamba destra e questo lascia ben sperare per il futuro. Non c’è nessuna lesione e quindi le condizioni sono estremamente migliori rispetto a ciò che si poteva immaginare, ma non è un infortunio semplice da gestire.

I tempi di recupero di Conceiçao non sono ben definiti. In circa 2 settimane dovrebbe essere di nuovo arruolabile e in molti hanno ipotizzato anche a un suo ritorno in campo nel derby contro il Torino di sabato 11, a 7 fiorni dall’infortunio, ma così non sarà.

Conceiçao è molto debole: spunta un problema

I medici della Juventus useranno tutte le cautele del caso per il ritorno in campo di Conceiçao, senza forzare il rientro per evitare ricadute che potrebbero prolungare la sua permanenza in infermeria. Ci sono stati già tanti problemi legati agli infortuni e anche per lo stesso portoghese la situazione è complicata.

Questo infortunio è il secondo in stagione. Per il primo è stato fermo più di 20 giorni, perdendo 5 partite in totale. E ora il rischio è quello di bissare questo numero e sarebbe estremamente deleterio per la Juventus.