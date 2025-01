Affondo per Zirkzee, torna subito in Serie A: l’infortunio la chiave

Dopo il fallimento con ten Hag e l’amore mai sbocciato con Amorim, Joshua Zirkzee si appresta a tornare in Serie A in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante olandese di restare al Manchester United non ne ha proprio voglia, visto e considerato che rischia seriamente di finire ai margini del progetto tecnico dell’allenatore portoghese. A fronte di questo l’ex Bologna si starebbe iniziando a guardare intorno, con la Serie A che sembrerebbe essere la destinazione più plausibile oltre che più sensata, considerati i suoi trascorsi.

Se non fosse stato per l’infortunio, però, questo ritorno di fiamma per Zirkzee non ci sarebbe stato, anche perché stiamo comunque parlando di un’operazione che si pronostica essere particolarmente onerosa.

Affondo per Zirkzee: accordo con il Manchester United

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Joshua Zirkzee, destinato a lasciare Manchester e la Premier League a soli sei mesi dal suo arrivo. Attorno al suo trasferimento ai Red Devils si erano create delle aspettative altissime considerati gli ottimi risultati ottenuti in quel di Bologna, ma complice un ambiente complicato e degli amori mai sbocciati con i due allenatori che sono passati, il classe 2001 sta deludendo ogni sorta di aspettativa, accumulando settimana dopo settimana un’esclusione dietro l’altra.

A fronte di questo l’attaccante potrebbe decidere di cambiare la storia della sua stagione andando via da Manchester, scenario più che plausibile considerato il fatto che per lui si parlerebbe tanto di un ritorno in Serie A. Zirkzee avrebbe già aperto con entusiasmo a questa possibilità, anche perché tornerebbe lì dove è sbocciato, non compiendo però alcun passo indietro considerato il club interessato al suo acquisto.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in prima pagina da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe preparando l’affondo a Joshua Zirkzee, da sempre pallino di Thiago Motta che adesso sarebbe diventata pista concreta e percorribile dopo che l’allenatore italo-brasiliano è difatti rimasto senza attaccanti di ruolo oltre a Dusan Vlahovic.

Infortunio grave: all-in su Zirkzee

La Juventus punta Joshua Zirkzee, ancora di più dopo quanto successo nelle scorse ore, tra l’eliminazione in Supercoppa Italiana e l’ennesimo infortunio della stagione per un giocatore bianconero. Il fatto è che stiamo parlando di un attaccante, Milik, che dall’inizio del campionato non è praticamente mai stato a disposizione di Thiago Motta.

L’attaccante polacco è stato infatti vittima di una ricaduta che lo costringerà a rimanere fermo ai box per ancora un po’ di tempo, situazione decisamente scomoda e che pugnala alle spalle l’italo-brasiliano, che fino ad oggi ha voluto dare fiducia all’ex Napoli aspettandolo. Adesso la storia però è cambiata, ed è per questo che la Juventus potrebbe presto sferrare il colpo decisivo per Zirkzee, così da regalare a Thiago Motta non solo il suo pupillo, ma anche un profilo di qualità per andare a completare un reparto, come l’attacco, che ha bisogno di certi innesti.