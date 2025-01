Juve, esonero Motta: è stato già avvisato

Ribaltone in casa Juventus con Thiago Motta a rischio esonero e ora la situazione si complica e può sfuggire di mano all’allenatore bianconero.

Arrivano novità dopo quella che è stata l’ennesima delusione stagionale per i tifosi della Juventus e anche per la società che non si aspettava di ritrovarsi in questa situazione. In questo momento la Juve di Thiago Motta è lontana in classifica in Serie A dalle zone alte a cui ambiva a causa dei tanti pareggi anche con squadre che lottano in zona retrocessione.

Nel 2025 le cose sono iniziate nel peggior modo possibile perché la Juventus ha subito una rimonta per 1-2 contro il Milan di Conceicao arrivato solo da pochi giorni e per questo motivo che si parla del possibile esonero di Thiago Motta.

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio questa situazione di bilico che riguarda l’allenatore bianconero. Perché in questo momento ci sono delle notizie molto importanti che riguardano il possibile esonero di Thiago Motta con la Juventus.

Juventus, esonero Thiago Motta: la situazione

Se fino a poco fa la situazione sembrava impossibile da pensare, ora le cose cambiano. Perché le delusioni si accumulano sempre di più e la Juventus ora ha l’obbligo di dover dare una svolta per evitare un disastro economico con Giuntoli e Thiago Motta sul filo del rasoio per questo nuovo progetto che non convince i tifosi.

In questo momento ci sono delle novità in merito a quella che è la situazione che può cambiare da un momento all’altro. Perché adesso Thiago Motta si gioca la panchina con la Juventus e l’esonero è sempre più reale rispetto a prima. Tutto si gioca nelle prossime settimane quando il club bianconero scenderà in campo per affrontare Torino, Atalanta, Milan, Napoli e in Champions di mezzo anche Club Brugge e Benfica.

Un mese horror che può costare anche l’esonero a Thiago Motta se dovesse ottenere altri risultati negativi e perdere ancora terreno in campionato e Champions. Le prossime giornate inizieranno a pesare per la panchina del tecnico che si trova in questo momento in grande difficoltà.