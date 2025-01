Salta la finale di Supercoppa contro il Milan: annuncio di Inzaghi

La notizia era nell’area già da diversi giorni, ma adesso è anche ufficiale dopo le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi.

Il giocatore dell’Inter salterà infatti la finale di Supercoppa Italiana in programma lunedì sera all’Al-Awwal Park di Riyadh contro il Milan per via dell’infortunio muscolare patito nel corso della semifinale contro l’Atalanta. Fino all’ultimo l’allenatore nerazzurro ha sperato di recuperare la sua stella, che però si è trovata costretta ad alzare bandiera bianca anche per salvaguardare il proseguo della stagione, dove l’Inter si giocherà tanto sia in campo nazionale che internazionale.

Salta la finale di Supercoppa contro il Milan per infortunio

In conferenza stampa Simone Inzaghi ha presentato la sfida di domani sera che vedrà la sua Inter affrontare il Milan nella finale di Supercoppa Italiana. Tanti i temi toccati dall’allenatore nerazzurro, come ad esempio il momento di forma con il quale la sua squadra arriva la partita, Sergio Conceiçao, l’ultimo incontro contro l’allenatore portoghese la possibile assenza di Rafael Leao per infortunio.

Il numero 10 del Milan potrebbe però non essere l’unico grande assente di questo derby di Supercoppa. Stando alle ultime notizie, infatti, anche Simone Inzaghi dovrebbe fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori, fermo attualmente ai box per via di un infortunio muscolare fortunatamente lieve. Considerati però gli importanti impegni che aspettano l’Inter da qui a qualche settimana, l’allenatore nerazzurro potrebbe decidere di non rischiare la sua stella per tornare ad averla a disposizione, ed al al 100%, già a partire dalla prossima settimana.

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, dunque, Simone Inzaghi ha confermato che la presenza di Marcus Thurram domani sera è in dubbio. Fortunatamente il problema al flessore della coscia sinistra è alla fine risultato essere una sciocchezza, ma per evitare ricadute il tecnico campione d’Italia ha riferito che si prenderà una decisione definitiva sull’attaccante francese solo al termine degli allenamenti di oggi, anche se la sensazione è che si opti per la prudenza.

Simone Inzaghi perde una delle sue stelle

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marcus Thuram in finale di Supercoppa contro il Milan. La decisione non è stata ancora presa, ma l’impressione è che si viaggi oramai spediti in questa direzione, complice anche l’atteggiamento preservativo che l’allenatore nerazzurro avrebbe intenzione di avere nei confronti delle condizioni del suo attaccante.

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina Simone Inzaghi è stato chiaro e conciso “Non prenderemo rischi e valuteremo”, rifacendosi al fatto che di ritorno dall’Arabia Saudita l’Inter avrà 6 partite nell’arco di 18 giorni, calendario fittissimo che non permette al tecnico campione d’Italia di poter fare a meno di un giocatore come Marcus Thuram. Tanto le alternative al francese non mancano, motivo per il quale in finale contro il Milan verrà risparmiato per tornare ad averlo al massimo già a partire da settimana prossima.