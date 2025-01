Niente Inter-Milan: salta la finale di Supercoppa per infortunio

L’anno calcistico parte col botto considerata la finale di Supercoppa tra Inter e Milan. Questa partita, però, ha già perso uno dei suoi protagonisti.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante si ritrova costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio che non convince più di tanto l’allenatore a forzarne il rientro considerati i prossimi impegni che aspettano la squadra. Certo, avere un giocatore del genere a disposizione per una partita importante come una finale potrebbe fare la differenza, ma ci sono troppe cose da prendere in considerazione e che per l’appunto costringono l’allenatore a fare a meno della sua stella in una serata importante come quella che si terrà all’Al-Awwal Park di Riyadh.

Salta la finale di Supercoppa per infortunio

La finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan ha già perso uno dei suoi protagonisti. L’attaccante, fermo ai box a causa di un infortunio, difficilmente recupererà per il derby della Madonnina in programma lunedì sera all’Al-Awwal Park di Riyadh.

Fino all’ultimo l’allenatore cercherà comunque di capire se potrà quantomeno puntare su di lui in panchina, ma l’impressione è che difficilmente si forzerà il rientro del calciatore, complici anche gli altri importanti impegni stagionali che aspettano la squadra. A fronte di questo sarà curioso capire chi scenderà al suo posto in campo in occasione della finale, anche se la scelta sembrerebbe essere piuttosto scontata considerate le alternative che ci sono in rosa per quel ruolo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, salvo incredibili colpi di scena Marcus Thuram salterà la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan per via del risentimento al flessore che l’ha costretto ad uscire all’intervallo della semifinale contro l’Atalanta. Simone Inzaghi non lo ha ancora comunicato ma sembrerebbe essersi già convinto di questa scelta, anche perché non ha alcuna intenzione di rischiare il suo attaccante.

Assenze importanti: già scelto il sostituto

L’Inter dovrà fare a meno di Marcus Thuram nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. C’è da dire, comunque, che anche la formazione rossonera dovrà fare i conti con diverse assenze importanti, ma ognuno guarda in casa propria, con Simone Inzaghi che in questi giorni di lavoro valuterà e deciderà con chi andare a sostituire l’attaccante francese.

Sono in 3 per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez, ovvero Joaquin Correa, Arnautovic e Taremi, ma stando ai colleghi di TMW sarà l’iraniano ad affiancare il Toro nel duo di attacco che scenderà in campo dal primo minuto contro il Milan lunedì sera.