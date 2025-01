Inter, brutte notizie per Thuram: il comunicato

Arrivano aggiornamenti in merito a quella che è l’attuale situazione in casa Inter con l’infortunio di Marcus Thuram che è ha dato forfait per un problema muscolare.

La squadra di Simone Inzaghi è riuscita a superar il turno di semifinale di Supercoppa Italiana battendo per 2-0 l’Atalanta, ma per l’Inter non è andato tutto per il meglio considerando la notizia dell’infortunio di Thuram. Il calciatore francese è uscito a fine primo tempo a causa di un problema muscolare durante la prima parte di gara.

Adesso ci sono delle novità importanti che arrivano e riguardano proprio questo problema che ha costretto Thuram a fermarsi per infortunio e con l’ansia che inizia a salire in casa Inter per quelli che possono essere i tempi di recupero visto che potrebbe non essere a disposizione per la prossima partita di Supercoppa valida per la finale contro la vincente tra Milan e Juventus.

Inter, infortunio Thuram: le condizioni

Una brutta tegola per il club e per il suo allenatore, perché ad oggi Thuram è il capocannoniere della stagione dell’Inter e per questo c’è grande apprensione su quello che è stato l’infortunio che ha fermato il giocatore nerazzurro in semifinale di Supercoppa.

Ci sono aggiornamenti che riguardano le condizioni di Thuram e i tempi di recupero dell’attaccante dell’Inter dopo l’infortunio. Un momento non facile dove si proverà a fare di tutto per rimettere al meglio possibile il giocatore in vista delle tante altre partite che avrà davanti il club nerazzurro allenato da Simone Inzaghi.

Una serata un po’ grigia per la società milanese che ancora una volta deve fare i conti con l’ennesimo infortunio di stagione e questa volta si è fermato il miglior giocatore del momento, Marcus Thuram che è uscito a metà partita di Inter-Atalanta di Supercoppa Italiana per un affaticamento all’adduttore sinistro.

Un problema che costringe ora il club a dover fare i conti con la sua possibile assenza dalla finale del prossimo 6 gennaio. Occhio quindi a quello che può accadere da un momento all’altro visto che si parla della possibilità che Thuram per infortunio salti la finale di Supercoppa e c’è grande apprensione in casa Inter che nei prossimi giorni farà un comunicato ufficiale.

In questo momento resterà a riposo il giocatore e solo nelle prossime ore sarà valutato. C’è la possibilità che per l’infortunio Thuram salti la partita finale di Supercoppa e con il comunicato dove saranno svelati i comunicati si saprà la verità. Al suo posto pronto Mehdi Taremi.