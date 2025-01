Dani Olmo in Serie A, Barcellona rassegnato: annuncio di Flick

Dopo la decisione della RFEF il Barcellona si è rassegnato alla possibilità di perdere a parametro zero Dani Olmo.

Fino a quando sarà nelle sue possibilità il club blaugrana cercherà di trattenere il campione d’Europa in Catalogna evitando che uno scenario così disastroso si realizzi, ma l’impressione è che oramai non ci sia più nulla da fare. Dani Olmo è dunque libero di legarsi a qualsiasi club egli voglia, con la Serie A che al momento sembrerebbe essere la destinazione più plausibile, complice anche le notizie che si sono intercorse negli ultimi giorni.

A fare un ulteriore punto sulla questione del trequartista spagnolo Hansi Flick, le cui dichiarazioni in conferenza stampa non hanno assolutamente alleviato il morale ai tifosi blaugrana.

Barcellona rassegnato a perdere Olmo: annuncio di Flick

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dani Olmo, finito fuori rosa al Barcellona non per demeriti suoi, ma della società stessa, che si è vista respingere dalla Lega la possibilità di registrare il contratto del campione d’Europa, oltre che quello di un altro giovane talento della Masía come Pau Victor.

Nuovi problemi stanno dunque scuotendo il club blaugrana, che fino a quando sarà nelle sue possibilità cercherà di far cambiare idea la RFEF per tornare a mettere a disposizione di Hansi Flick un giocatore delle qualità di Dani Olmo. L’impressione, però, è che oramai la decisione sia stata presa, e che lo spagnolo non vestirà più la maglia del Barcellona, quantomeno in questa stagione. Quindi o il Barça risolve le sue questioni societarie, o c’è il serio rischio che questa situazione possa avere delle ripercussioni importanti anche in futuro.

Nel frattempo in merito al futuro di Dani Olmo è intervenuto anche lo stesso Hansi Flick, che nel corso della conferenza stampa nel post partita di Copa del Rey si è mostrato essere particolarmente rassegnato. Ad oggi lo spagnolo è fuori rosa, con il tedesco che ha detto che bisogna accettare questa decisione, anche se tutti rivorrebbero il campione d’Europa in gruppo. Come anticipato, però, la sensazione è che oramai Olmo si debba trovare una nuova squadra, anche perché in blaugrana difficilmente ci giocherà ancora.

Dani Olmo in Serie A: c’è chi lo sogna

Dani Olmo è alla ricerca di una sistemazione per questa stagione. La mancata registrazione del suo contratto costringe il Barcellona a valutarne l’addio, con la Serie A che di conseguenza ne sogna lo sbarco.

Ovviamente parliamo di mera ipotesi, ma il Milan non sembrerebbe mollare la presa sulla pista che porta a Dani Olmo. Ovvio, resta complicata, per certi tratti anche impossibile, ma sotto traccia il gruppo di lavoro rossonero ci starebbe lavorando per riuscire a mettere a disposizione di Sergio Conceiçao un giocatore d’esperienza internazionale che possa permettere alla squadra di compiere un importante salto di qualità in vista della seconda parte di stagione. Considerati i costi dell’operazione è più semplice ipotizzare Dani Olmo altrove, ma nel calciomercato si sa che vige la regola del “mai dire mai”.