Dani Olmo sta firmando gratis: l’annuncio dell’agente

Si è parlato tanto in queste settimane del caso Dani Olmo che si è svincolato dal Barcellona a causa di una decisione presa dalla federazione de La Liga e ora può firmare con un altro club.

Momento particolare e insolito quello che sta vivendo uno dei migliori giocatori del calcio spagnolo perché ora Dani Olmo ha lasciato il Barcellona ed è senza contratto. Una vicenda davvero surreale quella che sta vivendo il calciatore e il club blaugrana che continua ad essere inseguito da disastri economici che portano a conseguenze di questo tipo.

Danilo Olmo è stato costretto ad essere fatto fuori dal Barcellona per quello che è accaduto in questi mesi, perché la decisione è arrivata da La Liga e riguarda il fatto che il club è riuscito ad iscrivere il giocatore al campionato solo in maniera temporaneo la scorsa estate dopo essere stato pagato 55 milioni di euro.

Il motivo è legato sempre al fatto che il tutto ciò che vive il Barcellona è in una situazione non semplice e per questo motivo si cerca di capire come andare avanti sotto questo punto di vista dove c’è Dani Olmo che al momento si ritrova senza contratto. Occhio quindi ora a quello che può accadere da un momento all’altro.

Calciomercato: Dani Olmo firma gratis

Adesso in tanti si sono fiondati su Dani Olmo che può rappresentare l’occasione di gennaio visto che è svincolato e può firmare gratis con il suo prossimo club. Anche in Serie A il suo nome è stato accostato ai migliori club italiani tra cui il Milan che può valutare davvero il colpo per il talento spagnolo. A chiarire però la cosa è stato il suo agente nelle ultime ore.

Al momento Dano Olmo sarebbe libero di firmare con qualsiasi altro club salutando così in maniera inaspettata il Barcellona. Ma nelle ultime ore, proprio su questa vicenda, ha voluto chiarire tutto l’agente del giocatore, Andy Bara, che ha spiegato tutto in un’intervista rilasciata a GiveMeSport, dove ha confermato il suo pensiero.

Dani Olmo vuole restare al Barcellona e c’è fiducia che si possa trovare la migliore soluzione possibile per permettere la trequartista di restare ancora in maglia blaugrana. E’ questo l’annuncio dell’agente di Dani Olmo che racconta il desiderio del giocatore che non ha nessuna intenzione di trovare accordi con altri club al momento.