Pandemia Milan, l’influenza ha colpito altri giocatori: finale a rischio

Il Milan ha vinto contro la Juventus con una grandissima prova d’orgoglio, ma contro l’Inter le cose potrebbero non andare allo stesso modo.

Non tanto perché la formazione di Sergio Conceiçao è priva di talento o cose del genere, ma perché rischia seriamente di scendere in campo nel derby che vale il titolo con una squadra dimezzata per via dell’influenza che ha colpito il gruppo squadra rossonero. Nel post partita di ieri sera, infatti, l’allenatore portoghese ha svelato che oltre a lui anche alcuni dei suoi giocatori non se la sono passati bene per via di questo virus che starebbe circolando all’interno dello spogliatoio rossonero.

Pandemia Milan: l’influenza ha colpito altri giocatori

Il Milan lunedì sera si giocherà il primo trofeo della stagione contro l’Inter. La formazione di Sergio Conceiçao, battendo la Juventus, ha staccato il pass per la finale dell’Al-Awwal Park, che considerato l’avversario potrebbe avere il sapore di rivincita dopo quella di due stagioni fa, quando i nerazzurri, detentori della Coppa Italia, annientarono con un secco 3 a 0 il Diavolo di Stefano Pioli.

Contro la Vecchia Signora la formazione rossonera ha dimostrato di aver ritrovato carattere con il lusitano in panchina, quello che invece con Paulo Fonseca è mancato in questi primi 6 mesi di stagione. Contro l’Inter, però, questo potrebbe non bastare per portare a casa il trofeo, soprattutto se si considera il fatto che il Milan arriva alla partita di lunedì in una condizione fisica, piuttosto che atletica, pessima.

Oltre a Sergio Conceiçao, infatti, anche alcuni giocatori del Milan sono tutt’ora influenzati, a conferma del fatto che all’interno dello spogliatoio rossonero gira un virus piuttosto pericoloso. I colleghi di MilanNews hanno addirittura riferito che c’è chi ha passato la notte prima della partita contro la Juventus insonne per via della febbre alta. Questo inevitabilmente mette in difficoltà l’allenatore portoghese in vista della finale, che potremmo dire essere a rischio per alcuni giocatori, 2 più di altri.

Milan: in 2 rischiano di saltare la finale contro l’Inter

Una vera e propria pandemia sembrerebbe aver colpito il Milan. Dopo i 39 di febbre di Sergio Conceiçao, anche alcuni giocatori del Diavolo sono alle prese con l’influenza, al punto che hanno addirittura passato la notte prima della partita contro la Juventus insonne.

Insomma, questa è una situazione che deve essere monitorata per bene soprattutto in vista della finale di lunedì contro l’Inter, visto che in caso di mancato recupero l’allenatore del Milan rischia di perdere almeno 2 giocatori per il derby. Questi sono Tammy Abraham e Alejandro Jimenez, che più di chiunque altro hanno patito i sintomi di questa forte influenza che starebbe circolando all’interno dello spogliatoio rossonero.