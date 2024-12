Milan, triplo colpo per Conceiçao: annuncio in conferenza stampa

Dopo i primi assaggi di ieri, oggi è ufficialmente iniziata l’era di Sergio Conceiçao al Milan. Presentato in conferenza stampa, il portoghese ha parlato di obiettivi, giocatori ma anche del calciomercato.

Considerate le lacune che ha questa rosa, a gennaio la formazione rossonera si rinforzerà in quasi tutti i reparti, anche perché il portoghese ha confermato tutta la sua voglia di vincere e meritarsi la conferma alla guida del Diavolo. Nessun nome concreto sarebbe stato ancora fatto, ma proprio in questi minuti ne sarebbero iniziati a circolare tre importanti, ovvero le prime scelte di Conceiçao per andare a rinforzare e completare la propria squadra in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo sarà quello di provare a qualificarsi per il quarto anno consecutivo alla Champions League.

Triplo colpo annunciato per Conceiçao

Sergio Conceiçao si è presentato a tifosi e stampa questa mattina in conferenza stampa. Il neo allenatore del Milan è sembrato essere molto lucido sull’attuale situazione che sta attraversando la sua squadra, lasciando intendere che non lascerà nulla al caso. La strada, considerati gli obiettivi e le ambizioni della piazza, sono in salita, ma adesso c’è una Supercoppa per cercare di ripartire ed un gennaio di calciomercato dove la squadra potrà essere rinforzata.

Inevitabilmente questa mattina in quel di Milanello si è parlato poi di quello che andrà ad accadere il prossimo mese, con Conceiçao che ha cercato di essere il più evasivo possibile, così da evitare di dare una notizia. Nonostante questo, comunque, il Milan si starebbe già muovendo da tempo su questo fronte, come confermano anche le notizie trapelate in questi giorni. In via Aldo Rossi si è registrato parecchio movimento, soprattutto al quarto piano, corrispondere al quartier genere degli uomini di mercato rossoneri.

Ed in effetti tutto questo ha un senso, visto che il Milan potrebbe presto regalare tre colpi a Sergio Conceiçao. Chi sono questi? Stando ai colleghi di fichajes.net il tridente di nomi in cima alla lista dei desideri del Diavolo per il prossimo calciomercato sarebbero quelli di Joshua Zirkzee, Federico Chiesa e l’ex Porto Otavio.

Conceiçao svela la sua strategia per il prossimo calciomercato

Il Milan dovrà rinforzarsi nel prossimo calciomercato se vuole recuperare terreno dalle rivali. Il primo ad esserne consapevole è Sergio Conceiçao, che nel corso della sua conferenza stampa di presentazione ha però rilasciato una dichiarazione che ha lasciato i presenti sorpresi.

Ad una specifica domanda relativa al calciomercato postagli da un collega di TeleLombardia, l’allenatore portoghese ha risposto che non ha chiesto ancora nessun giocatore alla dirigenza, perché è suo compito entrare prima in confidenza e conoscere bene i ragazzi che ha attualmente a disposizione, sia della Prima Squadra che del Milan Futuro, gruppo di calciatori dei quali si fida ciecamente a quanto pare. Questo ovviamente non significa immobilità del Milan a gennaio, ma i programmi potrebbero subire un ritardo (importante) nella tabella di marcia.