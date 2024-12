Effetto Conceicao: il primo colpo arriva dallo United

Il Milan non perde tempo: l’effetto Conceicao sarà immediato sul calciomercato e punta al grande colpo dallo United.

Senza più Fonseca in panchina, adesso gli alibi sono finiti per la società che in realtà, con il primo dei due portoghesi in panchina, avevano delineato una linea ben precisa che era legata alla fiducia totale per il tecnico che invece, a pochi giorni dalla Supercoppa, è stato letteralmente silurato.

Ma con Sergio Conceicao le cose cambiano, sia per quanto riguarda la centralità nel progetto di alcuni calciatori come Theo e Leao che saranno i principali protagonisti dell’undici titolare di Conceicao, sia per quanto riguarda il calciomercato del Milan.

Calciomercato Milan: ecco l’effetto Conceicao, il primo colpo

Il primo colpo del Milan porta al giocatore del Manchester United. Affare tra “Diavoli”, considerando che i Red Devils pure devono andare a risolvere quella che è una situazione complessa – molto di più di quella che è per il Milan, considerando l’attuale quattordicesimo posto in classifica – all’interno dell’organico di Ruben Amorim.

Un altro portoghese, in Inghilterra, sta cercando infatti di mettere in piedi una rivoluzione. La stessa che, dopo alcune cessioni già piazzate in estate e con rendimento enorme in Serie A, come quella che è stata di Scott McTominay che sta brillando al Napoli, vede in uscita un altro dei centrocampisti che potrebbe finire, invece, al Milan.

Si tratta dell’ex Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte. Il centrocampista uruguaiano, considerato uno dei migliori giovani centrocampisti al mondo fino ad un paio di anni fa, è pronto all’approdo in Serie A.

Milan, con Conceicao si fa sul serio: il colpo dal Manchester United

Il Milan fa sul serio e lo vuole subito, a gennaio, sostituendo nell’immediato Ismael Bennacer che, appena rientrato dal suo infortunio, non può garantire le certezze immediate e rischia di finire out dal progetto, come era già in programma a prescindere dal tecnico che sarebbe arrivato al posto di Fonseca. E allora ecco che per il Milan spunta l’opzione Manuel Ugarte, primo vero obiettivo per il centrocampo. Il primo colpo per Conceicao che, in una maniera o in un’altra, trovando un accordo con il club e col giocatore, potrebbe ritrovarselo subito in rossonero.

Ultime Milan: cifre e dettagli del colpo Ugarte

A riportare la notizia su Ugarte al Milan, questa mattina, è Il Corriere dello Sport. Stando ai dettagli del colpo è possibile, sin da subito, grazie al prestito con opzione di riscatto. Potrebbe infatti essere questa la chiave che sblocca l’affare dai Red Devils, con la possibilità di vedere l’uruguaiano sin da subito in Serie A e non solo a fine stagione. Un riscatto che però costerebbe, in ogni caso, almeno 40 milioni.