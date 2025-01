Inter, grosso problema per Lautaro: Inzaghi perde le speranze

Lautaro Martinez è il leader principale dell’Inter: il Toro è al centro del progetto ma ora nasce un problema che sembra cambiare tutto.

L’attaccante argentino e capitano nerazzurro sta divetando sempre più importante nell’economia del gioco di Simone Inzaghi e il suo lavoro è stato davvero eccezionale fino a questo momento. Ha cambiato modo di stare in campo ma sta aiutando tanto la squadra, anche se ne risente di più a livello personale. Lunedì si giocherà la finale di Supercoppa Italiana ancora una volta da capitano e protagonista e per questo motivo tutti i fari sono puntati su di lui.

Il nome di Lautaro Martinez crea sempre molte discussioni tra chi lo apprezza e lo idolatra e chi, invece, lo ritiene un “calciatore normale”.

Inter, problemi con Lautaro Martinez: le ultime

Lautaro Martinez è al centro di un cambio di ruolo che lo sta portando a migliorare e crescere sempre di più e ad affermarsi come uno dei calciatori migliori al mondo.

Le qualità di Lautaro Martinez sono sotto gli occhi di tutti. Ha talento da vendere e grandi capacità di leadership, oltre che per quel che riguarda il campo che è sempre l’aspetto fondamentale per un calciatore del suo livello.

Secondo le ultime notizie, per Lautaro Martinez i problemi stanno aumentando e per questo motivo c’è il rischio di un futuro meno brillante di come si poteva immaginare.

Lautaro Martinez ha perso i suoi poteri da goleador

Lautaro Martinez non segna più come un tempo, in questa stagione i suoi numeri sono “impietosi” rispetto al passato. Ma all’Inter e a Simone Inzaghi questo non pesa e, anzi, forse conviene anche visto che il calciatore argentino sta cambiando raggio d’azione e sta diventando sempre più importante dal punto di vista della rifinitura e degli assist.

Con 7 gol e 2 assist in 23 presenze stagionali nessuno può dirsi felice per la stagione di Lautaro Martinez ma ciò che sta facendo la differenza e che lo rende un calciatore ancora molto importante è il suo rendimento effettivo in zona offensiva.

Il lavoro sporco fuori area permette a Marcus Thuram di essere più libero in zona gol e infatti è il francese l’uomo di punta per vincere tutte le partite.

Inzaghi aspetta i gol di Lautaro Martinez

Nell’ultima partita giocata contro l’Atalanta in Supercoppa Italiana, Lautaro Martinez è stato molto impreciso sottoporta, fallendo il gol in diverse occasioni che sembravano semplicissime per un calciatore come lui.

Ha sprecato, pure parecchio, senza che questo spostasse di un millimetro la sua centralità nell’Inter. A fine partita, l’intero staff è andato ad abbracciarlo e ha trovato un calciatore felice per il lavoro svolto nei 90 minuti e non deouso per i gol sbagliati.