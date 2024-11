Allarme Lautaro Martinez: Inzaghi ha preso una decisione

Lautaro Martinez è stato fenomenale con l’Argentina ma si è un po’ perso con l’Inter: ora scatta un allarme per Simone Inzaghi.

Il bomber argentino ha raggiunto Maradona nella classifica marcatori della sua nazionale, diventando dunque uno dei calciatori più importanti di sempre e più amati dal popolo argentino. Con l’Inter, però, sta facendo un po’ fatica in questa stagione, non è riuscito ancora a replicare i numeri della passata stagione e vive con molta difficoltà le richieste di Simone Inzaghi per un gioco più dinamico e intraprendente.

Di ritorno dalla Nazionale è spuntato un altro problema legato a Lautaro Martinez che ora Simone Inzaghi in persona sta cercando di risolvere.

Inter, problema Lautaro Martinez: le ultime

Dall’inizio di questa stagione, Lautaro Martinez è sembrato meno pimpante del solito e non è riuscito a essere determinante come avrebbe realmente voluto. Con la nazionale argentina, invece, è riuscito a fare meglio e ora Inzaghi gli chiede di più.

I numeri di Lautaro Martinez con l’Inter non sono per niente positivi in questa prima parte di stagione. Ha messo a segno 6 gol e 4 assist in 15 presenze tra Serie A e Champions League ma tutti si aspettavano un rendimento migliore, anche dal punto di vista del gioco effettivo in coppia con Marcus Thuram.

Secondo le ultime notizie di casa Inter, ora è nato un altro problema legato a Lautaro Martinez: il bomber è già al lavoro per risolverlo con effetto immediato.

Verona-Inter: Lautaro Martinez in dubbio

Il ritorno di Lautaro Martinez dall’Argentina è avvenuto solo nella giornata di ieri, all’antivigilia della sfida contro il Verona, in programma per domani alle 15, prima della sfida di Champions League contro il Lipsia. Ancora molti impegni ravvicinati che hanno fatto pensare che Inzaghi deciderà di non rischiare nulla al ‘Bentegodi’, evitando di schierare il ‘Toro’, per non sovraccaricarlo.

Ma secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Lautaro Martinez si è allenato molto bene con il resto del gruppo e Simone Inzaghi ha in mente di confermarlo da titolare in coppia con Marcus Thuram.

La decisione di Inzaghi su Lautaro Martinez verrà presa solo nella giornata di oggi ma intanto ha ricevuto segnali positivi dal capitano nerazzurro, sia dal punto di vista fisico che umorale e ora vuole far sì che si sblocchi definitivamente.

Lautaro Martinez e Thuram inamovibili: servono rinforzi

In Serie A la coppia titolare d’attacco dell’Inter è sempre Lautaro Martinez e Thuram. Solo in occasione della sfida contro il Lecce del 24 agosto non sono scesi in campo insieme dal primo minuto perché l’argentino era infortunato.

Ma il problema attaccanti persiste all’Inter: Arnautovic, Taremi e Correa non hanno minimamente dato garanzie a Simone Inzaghi che per gennaio si aspetta almeno un rinforzo per evitare di correre rischi continui per il resto della stagione.