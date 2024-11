Inter, allarme Lautaro Martinez: problemi in Argentina

L’Inter di Simone Inzaghi deve cercare di tenere il passo del Napoli e per questo diventa decisiva la gara di Verona: spunta un problema per Lautaro Martinez.

I nerazzurri hanno pareggiato l’ultima proprio contro la squadra di Antonio Conte e sono al centro del calderone delle prime della classe, con sei squadre racchiuse in due punti e tutte che sognano la vetta della classifica da poter gestire fino alla fine del campionato. Alla ripresa della Serie A l’Inter affronterà il Verona al Bentegodi: una partita tutt’altro che semplice considerando che si giocherà subito dopo la sosta per le nazionali e quindi con molti acciacchi.

Mentre Inzaghi prepara la partita ad Appianon Gentile con i pochi calciatori rimasti, dall’Argentina arrivano notizie poco confortanti che riguardano Lautaro Martinez.

Inter, problemi in Argentina per Lautaro Martinez

L’Inter torna in campo sabato sera contro il Verona per una partita delicatissima sotto tutti i punti di vista: perdere terreno significherebbe regalare alle altre il modo di strappare in classifica.

La presenza di Lautaro Martinez è determinante per l’Inter, anche se non sta disputando la sua miglior stagione da quando veste il nerazzurro. Ha ammesso di aver avuto problemi importanti negli ultimi anni ma di aver giocato nonostante forti sofferenze e dolori che, evidentemente, ora stanno presentando il conto.

Secondo le ultime notizie relative all’Inter, non arrivano buone sensazioni dall’Argentina su Lautaro Martinez e Inzaghi inizia a essere molto preoccupato.

Lautaro Martinez tornerà tardi dall’Argentina

L’Argentina comanda il girone sudamericano per le Qualificazioni al prossimo Monndiale e mercoledì notte affronterà il Perù in una gara decisiva per tenersi stretta la vetta della classifica e sognare la qualificazione con largo anticipo – anche se non dipenderà dalla sfida con il Perù – e per questo Lautaro Martinez sarà impegnatissimo e super concentrato per la sua nazionale.

Il ritorno di Lautaro Martinez a Milano è previsto solo per giovedì e quindi il 10 dell’Inter rischia il forfait nella partita contro il Verona. Al suo posto Inzaghi sta pensando di schierare Medhi Taremi da titolare in Verona-Inter.

Non solo cattive notizie: con l’Argentina Lautaro Martinez ha riallacciato il filo con il gol e questa potrebbe essere la nota positiva per il resto della stagione, tra Serie A e Champions League.

Lautaro e gli altri problemi: a rischio Calhanoglu

Lautaro Martinez rischia il forfait per Inter-Verona. Il capitano nerazzurro potrebbe partire dalla panchina per evitare enormi sovraccarichi che potrebbero rischiare di portarlo a infortuni muscolari che sarebbero difficili da gestire in un periodo così pieno di partite.

Ma Lautaro Martinez non è l’unico problema: in casa Inter bisogna fare i conti con le condizioni di Hakan Calhanoglu che si è fermato con la Turchia per un fastidio muscolare e rischia anche lui il forait.