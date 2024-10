Inter, preoccupa Lautaro: spunta fuori un problema

Ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano la situazione legata a Lautaro Martinez con il capitano dell’Inter che in questo momento deve fare i conti con un problema.

Momento difficile per Lautaro Martinez e ora dovrà cercare di risolverlo Simone Inzaghi perché in questo momento l’Inter dovrà provare a reagire dopo la battuta d’arresto in campionato dove non è arrivata la vittoria per la rimonta subita contro la Juve e dove l’attaccante e capitano argentino non ha segnato nessun gol.

Possibile colpo di scena anche per quanto riguarda quella che è la titolarità del giocatore che ora rischia di scivolare sempre più in una situazione preoccupante.

Perché l’attaccante argentino al momento non sembra ancora aver ingranato sotto diversi aspetti. Dopo un inizio complicato a secco di gol e di prestazioni poco positive, condizionate anche da un ritardo nella forma fisica a seguito dei tanti impegni, il poco riposo e anche qualche infortunio, ora Lautaro Martinez ha messo a segno 4 gol e 1 assist in stagione.

Inter: problema Lautaro Martinez per Inzaghi

C’è un grande problema Lautaro Martinez da dover risolve in questo momento per l’Inter e per Simone Inzaghi, perché la situazione sembra più complicata del previsto. Troppi pochi i gol segnati in questo inizio di stagione che complicano sicuramente anche il cammino dei nerazzurri, ad oggi trascinati da Thuram.

Arrivano ora degli aggiornamenti molto importanti soprattutto nei dati perché mai Lautaro Martinez aveva iniziato con così pochi gol in 9 giornate di campionato con la maglia dell’Inter e anche con una bassissima partecipazione ai restanti gol del club, solo un assist messo a segno.

In questo momento bisognerà capire come si potrà risolvere questo problema Lautaro Martinez in casa Inter con l’argentino che cercherà a tutti i costi di trovare con maggiore continuità e frequenza la via del gol, soprattutto nelle partite decisive che serviranno ora al club nerazzurro per una rimonta sulla capolista di oggi che è il Napoli.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro con Lautaro Martinez che può anche andarsi ad accomodare in panchina per rifiatare un po’ viste le tante partite che sono state giocate dal club nerazzurro e dall’argentino in questi ultimi mesi. La scelta la farà Simone Inzaghi e solo lui realmente potrà trovare la giusta soluzione per risolvere questo caso Lautaro.