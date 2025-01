Chiesa, destinazione a sorpresa: svelato dove giocherà

Sempre più ai margini del progetto tecnico di Arne Slot, Federico Chiesa si appresta a tornare in Serie A in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il figlio d’arte starebbe insistendo per fare ritorno in patria anche con l’obiettivo di riconquistare la Nazionale dopo averla persa ad inizio campionato. Restare a Liverpool sarebbe contro producente, ed è per questo che Chiesa starebbe valutando tutte le possibili soluzioni in Italia, anche se una effettivamente l’avrebbe già trovata.

Da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che qualche novità importante potrebbe arrivare già al termine di questo weekend di campionato.

Destinazione a sorpresa per Federico Chiesa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Federico Chiesa, destinato oramai a lasciare il Liverpool dopo un inizio di stagione tutt’altro che semplice. In Inghilterra si pensava che l’italiano potesse finalmente compiere il definitivo salto di qualità in carriera, ma invece Arne Slot gli ha fatto collezionare fino a questo momento esclusioni su esclusioni invece che minuti, gol ed assist.

Avendo perso la Nazionale, Chiesa punta a riconquistarla anche in vista del Mondiale in programma del 2026, ed è per questo che l’Italia sembrerebbe essere ad oggi la soluzione migliore per l’ex Juventus, desideroso di tornare in patria anche per ritrovare quella fiducia che in Premier League è invece andava persa. Essendo comunque un profilo di un certo livello, Chiesa sarebbe finito nel mirino di diverse squadre, ma fra tutte quella più sorprendente sembrerebbe essere pronta ad approfondire i contatti con il Liverpool.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, ad oggi il club in vantaggio per l’ingaggio di Federico Chiesa sembrerebbe essere addirittura la Fiorentina, alla ricerca di un giocatore di livello che possa essere in grado di fare da spalla a Moise Kean, tra i migliori giocatori Viola in questa stagione.

Federico Chiesa si appresta a tornare in Serie A. La sua esperienza al Liverpool sembrerebbe essere già giunta ai titoli di coda. Come riportato dai colleghi di Fichajes, è la Fiorentina la squadra in vantaggio per il suo ingaggio, ma non l’unica che lo starebbe seguendo in vista di questo calciomercato.

Tra le altre troviamo anche il Como, il Napoli e la Roma, ma la squadra di Raffaele Palladino sembrerebbe essere fra tutte quella più convinta, complice anche l’estremo apprezzamento che l’allenatore Viola nutre nei confronti dell’ex Chiesa, che con Moise Kean potrebbe andare a creare una coppia d’attacco formidabile che può permettere ad una piazza importante come Firenze di tornare a sognare in grande. Staremo a vedere.