Calciomercato: Chiesa torna subito in Serie A, beffa al Napoli

Arne Slot lo ha già escluso dal progetto, gli sono bastati sei mesi. E Federico Chiesa vuole la Serie A con tutto sé stesso.

Filtra questo da quanto succederà al Liverpool dove, le immagini di Federico Chiesa a cercare di prendere calore sulla panchina con tanto di coperta termica in quella che è la sua posizione ferma, seduto in panchina assieme agli altri panchinari e allo staff tecnico del tecnico olandese, è praticamente prassi. Ma Federico è stanco di aspettare.

Scalpita, ha voglia di tornare ai suoi livelli, il nostro gioiello della Nazionale che vuole ritrovare gli stessi che mostrò quando ad Euro 2020 con Roberto Mancini in panchina, trascinò l’Italia in finale, fino al trionfo. Federico Chiesa, non tornando alla Juventus e non finendo al Napoli, questa mattina, è stato svelato dov’è che giocherà in Italia, di nuovo.

Calciomercato, riecco Chiesa: subito a gennaio, la destinazione

Non ha più voglia di aspettare e, come svelato da Il Corriere dello Sport, ecco che si consumerà il colpo Federico Chiesa in Serie A.

Salutando il Liverpool subito, con la possibilità oltretutto di vedere l’ex esterno della Juventus in prestito in Serie A con opzione di riscatto. Questo, da parte del Liverpool, per dare modo al proprio esterno offensivo di trovare uno spazio che mai troverà in Premier League, considerando che non ha mai convinto dal giorno zero.

Salah e gli altri non gli concedono lo spazio che vorrebbe e, in Italia, potrebbe rinascere. Ha bisogno di mettere su un po’ di muscoli, di ritmo partita, di forza nelle gambe. Questo, stando a quello che ha svelato lo stesso tecnico Arne Slot che vede, come un pesce fuor d’acqua, Federico Chiesa ai Reds. Stessi muscoli e una rinascita che Chiesa, come successo già ad altri calciatori, potrebbe trovare nell’attacco formato da Gian Piero Gasperini all’Atalanta.

Federico Chiesa pronto al ritorno: niente Napoli

Niente Napoli, nonostante le intenzioni da parte di Giovanni Manna di portarsi a casa non solo Danilo, ma pure Federico Chiesa. L’esterno italiano, che già nella scorsa sessione di mercato sembrava poter finire al Napoli, è sempre nella short list di Manna che, qualora dovesse perdere Kvaratskhelia, punterà sui quattro esterni adatti a Conte: Chiesa e Neres da una parte, Ngonge e Politano dall’altra. La destinazione per l’esterno ex Juve non sarebbe più all’ombra del Vesuvio, ma in uno degli altri club che puntano allo Scudetto come recita l’attuale classifica in Serie A.

Dove giocherà Chiesa? Sorpresa a gennaio per il presente e il futuro

La sorpresa a gennaio vedrà Chiesa protagonista, non più al Napoli, bensì all’Atalanta. In prestito, con opzione di riscatto, nella possibilità di vederlo come sostituto futuro di Lookman qualora, a fine stagione, dovesse dire addio lo stesso attaccante nigeriano.