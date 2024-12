Chiesa pronto al “ritorno a casa”: la notizia prima di Juve-Fiorentina

Il colpo di scena riguarda Federico Chiesa e il suo ritorno non in Serie A, ma proprio “a casa sua”, dove ha già giocato in Italia.

Il Liverpool sarebbe disposto a cederlo, vedendo terminata dopo soli sei mesi la sua esperienza in Premier League per quello che è un ritorno alle origini per il calciatore italiano che, da quando ha salutato la Serie A, pare abbia perso pure il posto in Nazionale.

Il calciatore italiano non è mai stato utilizzato, se non con il contagocce, da Arne Slot. E lo stesso tecnico dei Reds ha dichiarato apertamente che proprio Federico Chiesa non ha praticamente mai dato segnali positivi sulla sua condizione fisica.

La Premier è un disastro per Chiesa: pronto il “ritorno a casa”

Seppur vero che la Premier League sia un campionato che si dimostra tra i top al mondo, non va dimenticato che molti dei calciatori che lasciano l’Inghilterra per valutazioni sbagliate, vedano poi i grossi rimpianti, fino a ricomprarli poi per riportarli in Inghilterra. Ne è un esempio lampante Scott McTominay che da “emarginato” al Manchester United si è ritrovato tra i migliori centrocampisti della Serie A, mentre il Manchester United è in piena lotta per allontanare le posizioni della salvezza sull’attuale classifica della Premier.

E se venisse data una seconda chance a Federico Chiesa? Di nuovo “a casa sua”, in Italia e in un posto che conosce benissimo.

C’è chi lo ha dato del “traditore” quando, passando dalla Fiorentina alla Juventus, lui ha seguito le orme di chi lo ha fatto in passato e poi sul presente e il futuro. La rivalità tra Fiorentina e Juventus è nota e le due squadre si sfideranno in Juve-Fiorentina nel corso di questo week-end. Dall’estero, precisamente da Fichajes.net, spiegano che quello che è l’obiettivo di calciomercato anche del Barcellona, potrebbe finire di nuovo in Serie A.

Fiorentina, Juve e poi di nuovo Serie A: il futuro di Federico Chiesa

Dopo i passaggi dalla Fiorentina alla Juve di Bernardeschi, Vlahovic e Nico Gonzalez pure come ultimo tra gli altri, non è in un’operazione inversa che si vedrà il ritorno di Federico Chiesa in Serie A, ai viola. Seppur con alcune voci che erano emerse su un possibile ritorno alla Fiorentina, Federico Chiesa tornerebbe alla Juventus e non ai viola con la stessa società bianconera che riaprirebbe le porte al calciatore italiano, secondo quelle che sono le voci riportate nel corso di questa mattinata.

Ultime su Chiesa: le cifre e i dettagli dell’operazione per il ritorno

Chiaro è che se Chiesa dovesse tornare alla Juventus, i bianconeri non avrebbero alcuna intenzione di spenderci soldi. O almeno non tanti. L’idea è quella di riportarlo in prestito in Serie A, nella possibilità di rivederlo in bianconero per almeno i sei mesi che seguono. Questi, che sono di forte emergenza. Poi, eventualmente, si valuterà in futuro sulla sua posizione dove, in Italia, piace anche al Napoli.