Chiesa lascia Liverpool e torna in Serie A: svelato il motivo

Le continue esclusioni di questo inizio stagione starebbero portando Federico Chiesa a valutare seriamente il suo futuro al Liverpool.

L’impressione è che in realtà il figlio d’arte abbia già preso una decisione, che prevederebbe un suo ritorno in Serie A. Nonostante le difficoltà in maglia Reds, la fama precede Federico Chiesa, che a quanto pare avrebbe già trovato sistemazione in vista della seconda parte di stagione. Tutto sembrerebbe essere apparecchiato per il prossimo calciomercato, anche se ci sarebbero una serie di dettagli tutt’altro scontati da definire.

A fronte di questo è piuttosto prematuro parlare di accordo, ma l’impressione è che la volontà del ragazzo stesso potrebbe svolgere un ruolo fondamentale, decisivo, nelle trattative.

Chiesa lascia il Liverpool e torna in Serie A

Importanti novità arrivano i merito al futuro di Federico Chiesa. L’esterno azzurro è oramai ai margini del progetto tecnico di Arne Slot, come confermano anche le continue esclusioni di questo inizio di stagione. Se l’italiano vuole dare una svolta alla propria stagione, ed a questo punto carriera, deve lasciare il Liverpool nel prossimo calciomercato invernale, e così sarà.

Chiesa è infatti con un piede fuori dall’Inghilterra, con la Serie A che sembrerebbe essere nuovamente nel suo destino. A conferma di questo le ultime voci che parlerebbero di un ritorno sempre più concreto in patria del figlio d’arte, complice anche l’interesse sempre più concreto di una della realtà più interessanti, ed allo stesso tempo in difficoltà, di questo inizio di stagione. L’arrivo di un giocatore come Chiesa potrebbe dunque rappresentare essere la svolta, ed è per questo che i dialoghi tra le parti starebbero viaggiando spediti.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri canali social, il Como è seriamente intenzionato a fare un tentativo per l’esterno azzurro in questo calciomercato. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che alle giuste condizioni quest’affare potrebbe anche andare in porto.

Svelato il motivo dietro al “mal di pancia” di Chiesa

Federico Chiesa a Liverpool non si trova bene, e questo è un dato di fatto se si considerano i numeri registrati fino a questo momento in stagione dall’esterno azzurro. C’è bisogno di una svolta, ed anche immediata, ed è per questo che il figlio d’arte starebbe spingendo per tornare a giocare in Serie A, anche per darsi una seconda opportunità dopo l’ultimo anno alla Juventus e le difficoltà di questa a Liverpool.

Se Como è la soluzione giusta, allora Federico Chiesa accetterà la destinazione, anche perché c’è una Nazionale da riconquistare in vista dei prossimi Mondiali, dove il classe ’97 punta ad essere protagonista.