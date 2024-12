Chiesa fatto fuori dal Liverpool, “è umiliante”: a gennaio torna in Serie A

Federico Chiesa è fuori dal progetto Liverpool e a gennaio tornerà in Serie A: quello che è successo stasera è stato clamoroso.

Il calciatore italiano ha lasciato la Juventus per un progetto che potesse dargli ampio margine di miglioramento e di esprimere il suo talento ma non è mai riuscito a imporsi con Arne Slot. Con i Reds ha provato a prendersi il posto da titolare ma le sue condizioni fisiche non lo hanno mai aiutato realmente e per questo è finito fuori dai radar.

Il futuro di Chiesa è in bilico e per questo motivo a gennaio può tornare in Serie A: non è nei piani di Arne Slot e oggi è accaduto un evento clamoroso per il futuro.

Calciomercato Liverpool: Chiesa lascia a gennaio

La situazione di Chiesa è da tenere sotto controllo perché il suo futuro può cambiare immediatamente. Al Liverpool non gioca mai perché ha problemi fisici continui ma ora il suo addio può essere certezza.

Le continue assenze di Federico Chiesa a causa dei problemi fisici hanno rovinato la sua esperienza in Premier League. Era arrivato con tanto entusiasmo la scorsa estate per essere determinante ma la sua situazione è davvero tremenda e a confermarlo è stato Arne Slot.

Secondo le ultime notizie di mercato, Federico Chiesa lascia il Liverpool per tornare in Serie A: è stato relegato con i giovani.

Chiesa relegato in Under 21: per i tifosi “è umiliante”

L’attualità di Chiesa al Liverpool è veramente complessa. Arne Slot ha confermato a tutti gli effetti Chiesa, ha chiesto la sua permanenza per essere il sostituto naturale di Mohamed Salah ma per il momento il suo utilizzo è davvero molto poco frequente.

Questa sera Federico Chiesa ha preso parte alla gara del Liverpool Under 21, quindi è relegato alla squadra giovanile e per i tifosi è stata una batosta pesantissima. Per molti tifosi la situazione di Chiesa è quasi umiliante perché non meritava un trattamento del genere. Sui social si sono scatenati contro la scelta della società.

Chiesa ha segnato con il Liverpool Under 21 e il suo utilizzo con la squadra giovanile è utile per permettergli di trovare minutaggio e continuità ma soprattutto per poter dare alle gambe il giusto stimolo per essere sempre vive e presenti.