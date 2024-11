Via da Liverpool e ritorno in Serie A: Chiesa ha già deciso

Esperienza da dimenticare per Federico Chiesa che, fino a questo momento, ha raccolto pochi minuti con la maglia del Liverpool. Ecco la decisione dell’attaccante in vista del mercato di gennaio.

La Juve ci ha visto giusto quando in estate ha deciso di cedere a Liverpool Chiesa. Con la maglia dei Reds l’attaccante non sta rendendo secondo le aspettative e a gennaio potrebbe clamorosamente tornare in Serie A.

Ci sono alcune società pronta ad accogliere, di nuovo in Italia, Federico Chiesa che dovrà riprendersi dal punto di vista fisico visto che non è stato considerato pronto per i ritmi inglesi dall’allenatore del Liverpool che, per il momento, preferisce puntare su altri giocatori.

Ecco la decisione finale di Chiesa riguardo la possibilità di un ritorno in Serie A.

Ci sono degli aggiornamenti di mercato in merito al possibile addio da Liverpool di Federico Chiesa, che in Italia interessa a Roma e Milan. L’esterno non ha trovato spazio in Premier League e adesso è pronto a fare le valigie.

C’è la disponibilità dei Reds di lasciar partire in prestito Chiesa che sta prendendo in considerazione l’idea di tornare di nuovo in Italia. Sullo sfondo la possibilità di vestire la maglia di una delle due società, che sono alla ricerca di un jolly offensivo in vista del mercato di gennaio 2025.

Uno scenario, questo, che può aprire le porte anche al ritorno in Nazionale di Chiesa, che è stato escluso nelle ultime uscite dell’Italia a causa dello scorso rendimento che sta offrendo in questa stagione il giocatore che è un lontano parente di quello visto alla Juventus.

Chiesa torna in Serie A? Un vero affare per le big

Valutazioni in corso da parte del giocatore che non ha ancora sciolto le riserve riguardo il suo futuro a Liverpool.

I Reds sono pronti a privarsi di Federico Chiesa, che può lasciare l’Inghilterra nel prossimo mercato di gennaio. C’è la disponibilità da parte della dirigenza di cedere in prestito il calciatore, che può essere un colpo di mercato per squadre come Milan e Roma.

Resta l’enigma riguardo le condizioni fisiche dell’attaccante visto che in questa prima parte di campionato ha giocato poco o nulla con il Liverpool.

Intanto, a fare il punto della situazione sul destino di Chiesa è Sky Sport che ha fatto sapere ai tifosi la decisione dell’ex Juventus sulla possibilità di un ritorno in Serie A.

Chiesa vuole restare a Liverpool

Nonostante lo scarso minutaggio, raccolto fino a questo momento con la maglia dei Reds, Chiesa ha deciso di proseguire la sua esperienza a Liverpool. L’attaccante, infatti, è convinto di potersi giocare le proprie carte nella seconda parte di campionato, quando la stagione entrerà nel vivo. Adesso si sta allenando duramente per farsi trovare pronto sia fisicamente che mentalmente.