L’Inter lo scarica: stanno comprando Frattesi

L’ennesima panchina di questa stagione conferma la marginalità di Davide Frattesi all’interno del progetto tecnico dell’Inter.

Per un momento, in estate, si era addirittura creduto che l’ex Sassuolo potesse prendere il posto di Niccolò Barella nell’undici di Simone Inzaghi, ma addirittura anche Zielinski lo ha superato nelle gerarchie dell’allenatore nerazzurro. Frattesi è però sicuro del suo valore, motivo per il quale in questo calciomercato potrebbe chiudere le valige ed andarsene da Milano per cercare maggiore fortuna altrove.

Si sono ipotizzate diverse destinazioni nel corso di questi giorni, ma l’impressione è che semmai dovesse lasciare l’Inter, Frattesi lo farebbe solo per una squadra dove sa che sarebbe al centro del progetto tecnico.

L’Inter scarica Frattesi: lo stanno comprando

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Davide Frattesi, che in questa stagione è partito titolare nell’Inter appena 4 volte. Considerato il rendimento che sta avendo Barella, le panchine dovrebbero spronare l’ex Sassuolo a lavorare per dare ancora di più, ma c’è da dire che Simone Inzaghi non glielo permetterebbe, visto che l’allenatore nerazzurro gli preferirebbe anche Zielinski.

L’ennesima conferma di questa cosa ieri sera, quando in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, Davide Frattesi non ha messo piede in campo neanche per un minuto, se non per il riscaldamento tra fine primo ed inizio secondo tempo. Passare dall’essere uno dei possibili titolari dell’Inter a perenne escluso, questo è quanto successo al centrocampista italiano nell’ultimo anno e mezzo. C’è però ancora tempo di cambiare per cercare di dare una svolta alla propria stagione e carriera, ed è per questo che nel corso di gennaio le strade di Davide Frattesi e l’Inter si potrebbero separare.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, la Roma starebbe monitorando con l’attenzione l’evolversi delle situazioni relative al futuro del classe ’99. Ovvio, non si tratterebbe essere di un’operazione semplice, ma con i giusti incastri il club giallorosso potrebbe riaccogliere dalle parti di Trigoria un prodotto del suo settore giovanile.

L’affare Frattesi si sblocca (solo) grazie alla cessione

La Roma punta per l’ennesima volta negli ultimi anni Davide Frattesi. Chissà se questa sia la volta buona, ma l’evolversi delle situazioni porterebbe a credere proprio di si. La società giallorossa, infatti, potrebbe affondare il colpo decisivo sul prodotto del suo settore giovanile in questo calciomercato nel momento in cui dovesse essere definita un’importante cessione.

Lorenzo Pellegrini è la chiave per arrivare a Davide Frattesi. Se il capitano saluta allora la Roma avrebbe posto in rosa e forza economica per sedersi al tavolo delle trattative con l’Inter e parlare per il ritorno in giallorosso del classe ’99, che dal canto suo non vedrebbe l’ora. Staremo a vedere.