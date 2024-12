Roma, addio Dybala: una voce è stata confermata

Si parla tanto di quello che sta accadendo in casa Roma e a Paulo Dybala perché il club giallorosso ora è deciso a prendere una scelta molto importante.

Ora ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano quello che è accaduto e stato deciso nei confronti del talento argentino giallorosso. Perché Dybala era pronto a lasciare la Roma già in estate quando era tutto fatto con un club per il suo trasferimento in Arabia Saudita poi frenato in parte dal giocatore e in parte dal club giallorosso per una mancato accordo economico su alcuni dettagli.

Nelle ultime settimane però si è continuato a parlare di quello che può essere l’addio di Dybala dalla Roma visto che ci sono state conferme sul giocatore argentino che è finito nel mirino del Galatasaray che vuole provare in tutti i modi a rinforzare la rosa e consegnare all’allenatore un talento del genere. Ora però anche in questo caso l’affare che sembrava pronto alla chiusura ha subito una frenata.

Calciomercato Roma: Dybala tra addio e rinnovo

La cosa certa è che Dybala ha un contratto in scadenza con la Roma a giugno 2025 e già a gennaio può decidere di andare a firmare un pre contratto con un altro club per prenderlo da svincolato in estate. Ma occhio anche a quella che è la clausola di rinnovo per Dybala con la Roma.

Il calciatore, al raggiungimento di un tot di presenze ormai molto vicine, potrebbe avere la possibilità di rinnovare con la Roma in automatico per altri anni e alle stesse cifre. Questo vuol dire un grosso impegno economico per la famiglia Freidkin ma allo stesso tempo garantirsi un giocatore della classe di Paulo.

Da quando è arrivato Claudio Ranieri in panchina che è stato scelto come allenatore ad interim e dirigente dal prossimo giugno 2025, è cambiato il futuro di Paulo Dybala che ora rimane saldamente al centro del progetto della Roma anche per i prossimi anni.

La volontà adesso è quella di rinnovare con Dybala e la Roma è pronta a chiudere l’affare e le porte del mercato del calciatore argentino che ha ancora una clausola rescissoria di 12 milioni di euro attiva fino al 15 gennaio. L’estensione contrattuale però di un altro anno sembra ormai molto vicina.