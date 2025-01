Colpo in mediana, arriva dalla Serie A a gennaio: accordo chiuso

Alla ricerca di un rinforzo per quella zona di campo, la dirigenza ha deciso di andare a puntare su un giocatori della Serie A.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbero da definire prima una serie di dettagli piuttosto importanti, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia quella giusta, complice anche la voglia del ragazzo stesso di andare via per cercare di compiere il definitivo salto di qualità in carriera.

Al momento le parti si starebbero limitando a discutere della fattibilità di quest’operazione, ma l’impressione è che da qui a qualche giorno qualche novità importante dovrebbe arrivare sotto questo fronte.

Arriva dalla Serie A il rinforzo a centrocampo

Il futuro del calciatore sembrerebbe essere oramai lontano dalla Serie A. Le difficoltà riscontrate in questo inizio di stagione, personali e di squadra, lo starebbero allontanando dal campionato italiano, nel quale potremmo dire non avere avuto la fortuna che sperava.

Ovviamente da qui a qualche giorno le cose potrebbero cambiare, perché si sa che nel calcio non si può escludere davvero nulla, ma oramai l’impressione è che le strade tra la Serie A ed il ragazzo si divideranno in questo calciomercato. Da capire solo dove finirà a giocare il centrocampista, finito nel mirino di diverse squadre importanti, a conferma del fatto che il valore tecnico esiste, e non è per nulla insignificante. Chissà che da qui a qualche mese potremmo parlare di rimpianto, ma per il momento il termine più adatto è delusione, ed è per questo che le parti starebbero spingendo per trovare la soluzione migliore per il giocatore, che sembrerebbe essere in Spagna.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Enzo Le Fee potrebbe lasciare la Roma in questo calciomercato per diventare un nuovo calciatore del Real Betis, compagine iberica alla ricerca di un giocatore di qualità con il quale andare a completare la mediana di Manuel Pellegrini.

Via a gennaio dalla Serie A: scelta presa

Enzo Le Fee è destinato a lasciare la Roma. Salvo incredibili colpi di scena, dunque, il centrocampista arrivato in estate dal Rennes lascerà la capitale per andare a giocare con ogni probabilità in Spagna, al Real Betis, senza ombra di dubbio la squadra che ha mostrato più interesse nei suoi confronti fino ad oggi.

Allo stesso tempo, però, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, Le Fee piacerebbe parecchio anche in patria, in Francia, con diverse squadre disposte a prenderselo anche per soli sei mesi, soluzione che la Roma non disdegnerebbe affatto considerato il fatto che in estate ci sarà un nuovo cambio di allenatore, che potrà decidere tanto di trattenere come lasciare andare una volta e per tutte il francese. Staremo a vedere.