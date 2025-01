Zirkzee, scelta fatta: si chiude subito in Serie A, destinazione confermata

L’addio dal Manchester United è ormai cosa certa, è già finita con i Red Devils, Zirkzee vuole solo l’immediato trasferimento in Serie A.

Il titolo della prima pagina di questa mattina, di uno dei principali quotidiani sportivi italiani, non lascia più dubbi: Joshua Zirkzee ha deciso, vuole una sola squadra.

Il talento olandese ex Bologna ha bisogno di ritrovarsi ed è soltanto in Serie A, dove gli hanno davvero dato le occasioni che cercava, che vede il suo futuro. L’attaccante era partito infatti dal Parma quando ha avuto la sua prima occasione, finendo prima in prestito dal Bayern Monaco, per poi firmare con il Bologna, dove ha visto consacrare il suo talento fino all’approdo poi allo United dove, nel giro di sei mesi, è stato tutto a dir poco fallimentare. Salutando il club di Manchester, ecco pronto il ritorno in Serie A, con una destinazione ben precisa e confermata.

Calciomercato, tutto confermato: scelta fatta da Zirkzee in Serie A

Attaccante cercasi e si troverà nel nome di Joshua Zirkzee, come raccontato e confermato questa mattina.

Perché i quotidiani italiani svelano quelle che sono le trattative che riguardano i club italiani e che riporteranno il bomber olandese, a caccia di un riscatto, di nuovo in Italia.

Secondo quanto confermato da Il Corriere dello Sport, che lo ha pure mostrato nella foto in prima pagina con la maglia della Juventus, Joshua Zirkzee vorrebbe firmare a tutti i costi con i bianconeri, per ritrovare Thiago Motta.

Zirkzee di nuovo in Serie A: la destinazione italiana

Era stato il trascinatore del Bologna nell’esperienza vissuta nel 2023/2024 quando, in Serie A, Joshua Zirkzee era riuscito a trovare la sua stagione da 11 gol e 5 assist, con annessa qualificazione all’attuale Champions League per il club del Dall’Ara. In uno stadio dove con Thiago Motta si era creata un’atmosfera magica, che sta vivendo in qualche maniera adesso anche con Vincenzo Italiano che, tutto sommato, non sta facendo proprio malissimo. Al contrario di Thiago Motta che invece, alla Juve, non se la passa poi così bene. E con la Supercoppa alle porte, oltre alla volontà di cercarsi un nuovo attaccante che faccia da vice-Vlahovic, potrebbe formare la reunion che non ti aspetti, già a gennaio: Zirkzee alla Juventus di Thiago Motta subito, senza attendere luglio.

È finita in lacrime tra lo United e Zirkzee: le cifre del colpo in Serie A

Pare sia finita in lacrime, con Zirkzee che dopo l’ultima sostituzione e i fischi all’Old Trafford, sarebbe scappato in lacrime negli spogliatoi, con Ruben Amorim che avrebbe poi provato a difenderlo. E adesso la Juventus, attraverso un prestito con opzione di riscatto a circa 40 milioni, potrebbe ritrovarselo in rosa già a gennaio.