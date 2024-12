Esonero Thiago Motta, un grande ex è già stato avvisato

La Juventus di Thiago Motta non sta attraversando un periodo del tutto sereno in questo momento e per questo che circolano voci anche in merito ad un possibile esonero.

L’allenatore dei bianconeri ha già collezionato 10 pareggi su 16 partite di campionato e per questo motivo che c’è grande malumore in tutto l’ambiente che non si capacita l’alternanza di risultati e una discontinuità quasi senza precedenti per la Juventus. La squadra di Thiago Motta è l’unica imbattuta in Serie A e nei principali campionati d’Europa ad oggi ma in questo momento la prima posizione è comunque a 9 punti di distanza.

Momento complicato in questo momento che la Juventus vuole provare a risolvere e per questo motivo che ci sono stati dei confronti anche interni con Thiago Motta. L’allenatore dei bianconeri deve cercare di provare a dare una scossa ora alla squadra perché in questo momento non riesce ad avere continuità di risultati.

Juventus, esonero Thiago Motta

Ci sono degli aggiornamenti in merito a quella che è la linea società che vuole cercare di provare a non perdere le prime posizioni per rovinare da subito un progetto partito con grande entusiasmo perché Thiago Motta ora alla Juventus non sta vivendo una situazione di serenità.

Un paradosso davvero incredibile che riguarda la Juve che deve cercare di capire come risolvere questa situazione. Ci sono state delle voci anche inerenti ad un possibile esonero di Thiago Motta dalla Juventus ma al momento non trovano riscontro in quella che è la linea della società che vuole provare ad andare avanti per questa strada con il su nuovo allenatore su cui crede tanto.

Nelle ultime settimane sono state tante le dichiarazioni sbucate fuori e c’è una anche che riguarda quello che può essere un clamoroso ritorno di Alex Del Piero alla Juventus. A dire la sua è stato Gianni Balzarini sul suo canale YouTube dove ha spiegato che un ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus potrebbe esserci ma soltanto se ci fosse per lui un ruolo operativo.

Infatti, come ha raccontato Balzarini, Del Piero tornerebbe alla Juve avendo un ruolo operativo con quindi anche potere decisionale per fare il bene della squadra del suo cuore. Da capire se la società bianconera possa inserire una figura del suo calibro per aiutare Thiago Motta e la squadra in questo momento.