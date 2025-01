Moise Kean lascia subito la Serie A: accordo a sorpresa

Rinato alla Fiorentina, Moise Kean potrebbe essere uno dei nomi più chiacchierati del prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, il nazionale italiano sarebbe finito nel mirino di tante squadre importanti, oltre che ricche, disposte a sedersi al tavolo delle trattative con la Viola per discutere il trasferimento dell’ex Juventus. Sarà difficilissimo convincere Commisso e Palladino a lasciar partire quello che ad oggi è il giocatore più rappresentativo della Fiorentina, ma si starebbe addirittura parlando di un accordo oramai prossimo alla definizione che non può fare altro che sorprendere tutti, anche perché stiamo comunque parlando del terzo cannoniere del campionato di Serie A.

Kean lascia la Serie A a gennaio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Moise Kean. L’attaccante italiano in quel di Firenze è rinato, a conferma che spesso l’ambiente fa la differenza. L’ex Juventus con la maglia Viola ha eguagliato e superato il numero di gol segnati addirittura nelle ultime due stagioni, se non addirittura tre, lasciando intendere che in bianconero le cose non andavano come dovevano.

Raffaele Palladino ha però creduto in Moise Kean, affidandogli l’attacco della Fiorentina quando nessuno lo avrebbe fatto. Alla fine dei conti ha avuto ragione il giovane allenatore napoletano, che oggi si gode uno dei migliori goleador non solo del nostro campionato, ma anche proprio del nostro calcio. Nel prossimo calciomercato qualcosa potrebbe però cambiare, visto che il nome del classe 2000 sarebbe finito nel mirino di un ricco club pronto a fare follie pur di ingaggiarlo già a gennaio. Ovvio, sarà complicato, per non dire impossibile, ma già si parlerebbe di un’offerta monstre che la Fiorentina non potrà non prendere in considerazione.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, l’Al-Nassr starebbe pensando a Moise Kean per andare a completare l’attacco di Stefano Pioli nel prossimo calciomercato. L’ex Milan avrebbe già dato il suo okay a quest’operazione, complice anche la voglia di andare ad affiancare a Cristiano Ronaldo un giocatore di quantità e qualità.

Via da Firenze per 30MLN di euro: deciso il futuro di Kean

L’Al-Nassr potrebbe fare sul serio per Moise Kean nel prossimo calciomercato, o almeno questo è quello di cui si starebbe parlando nelle ultime ore. Stefano Pioli vuole affiancare a Cristiano Ronaldo un giocatore di qualità e quantità, e l’italiano, considerato il rendimento che sta avendo, sarebbe il profilo ideale.

Stando a dati Transfermarkt, la Fiorentina potrebbe cedere Kean anche per 30 milioni di euro, ma l’impressione è che per convincere Commisso a lasciar partire il suo numero 20 ce ne vorranno molti di più. Se l’italiano dovesse continuare a viaggiare su questi livelli, il presidente Viola potrebbe anche arrivare a pretendere 60 di milioni, cifre che comunque non preoccuperebbero più di un tanto un club dalle possibilità dell’Al-Nassr. Staremo a vedere.