Kean in un altro club di Serie A, pagano la clausola di 52 MLN

Moise Kean è una delle rivelazioni del campionato italiano di questa nuova stagione con la Fiorentina che l’ha pagato 13 milioni di euro e si è già rivelato un grande affare.

L’attaccante classe 2000 è stato lasciato andare dalla Juventus per vestire la maglia dei viola sotto indicazione di mister Raffaele Palladino che l’ha voluto a tutti i costi. Adesso arrivano delle notizie molto importanti che riguardano quello che può essere il futuro proprio di Kean che può già lasciare la Fiorentina dopo solo una stagione.

Sono già 11 i gol messi a segno in 14 partite stagionali tra campionato ed Europa, dove la Fiorentina è impegnata in Conference League e ora sembra non volersi proprio fermare Moise Kean che guarda al futuro con grande positività.

Dopo essere stato sempre considerato in Italia un predestinato sembra che proprio ora sotto la gestione di Palladino si sta consacrando dove a Firenze ha trovato un’ambiente ideale per la sua crescita definitiva. Ecco che allora diverse squadre possono pensare di comprare Kean dalla Fiorentina vista la clausola rescissoria che c’è presente nel suo contratto.

Calciomercato Serie A: comprano Kean in Italia

Non è più un segreto già che nel contratto firmato da Kean con la Fiorentina è presente una clausola da 52 milioni di euro per portare via l’attaccante 24enne italiano dal club viola. Chiunque possa trovare un accordo con il giovane bomber può quindi evitare una trattativa con la Fiorentina e prenderlo direttamente pagando la clausola.

Una clausola che poteva sembrare alta visto che è il triplo del valore d’acquisto fatto dalla Fiorentina ma ora Kean può già avere quel valore. L’attaccante nella classifica marcatori di quest’anno è dietro solo a Retegui e ha voglia di lasciare il segno.

Attenzione a quello che può essere quindi il grande colpo che porterebbe Moise Kean a firmare con una nuova squadra in Italia, perché proprio in queste ore è stato confermato che questa clausola rescissoria è esercitabile sia all’estero che in Italia dove alcuni club di Serie A ora osservano la sua crescita e possono farci più di un pensiero.

E’ qualcosa che può accadere, anche se oggi ci sentiamo di escluderlo considerando che Kean si trova benissimo alla Fiorentina e vuole provare a scrivere pagine di storia importanti con il club viola andando ad ottenere risultati vincenti.

Allo stesso tempo però la clausola è valida anche in Italia e per questo qualsiasi club di Serie A può comprare Kean pagando 52 milioni di euro.