Inter, infortunio grave in Supecoppa: svelati i tempi di recupero

Nonostante la finale conquistata, i pensieri dell’Inter vanno tutti alle condizioni della sua stessa, uscita per infortunio.

Sostituto all’intervallo, il calciatore è stato anche sottoposto ad una prima diagnosi da parte dello staff medico nerazzurro, che non ha di certo dato belle notizie a Simone Inzaghi. C’è dunque il serio rischio che l’interista possa non solo saltare la finale di Supercoppa Italiana, in programma lunedì sera contro la vincitrice di Juventus-Milan, ma anche altre partite importanti della stagione, visto che i tempi di recupero si pronosticano essere piuttosto lunghi.

Non ci resta dunque che aspettare, con i risultati degli accertamenti che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

Infortunio grave in Supercoppa per l’INter

Quello che doveva fare l’ha fatto, anche perché l’Inter ha conquistato per il secondo anno di fila la finale di Supercoppa Italiana vincendo, convincendo e battendo per 2 a 0 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

A quanto pare tra le file dei nerazzurri di Milano non ci sarebbe nulla da festeggiare, visto che Simone Inzaghi potrebbe giocare la finale senza uno dei suoi migliori giocatori. All’intervallo, infatti, è stato riferito all’allenatore campione d’Italia che uno dei suoi giocatori non era al meglio della condizione fisica, piuttosto che atletica, nonostante non avesse dato segnati di insofferenza nel corso della prima frazione di gioco. Considerata la posta in palio, farlo rimanere in campo era forse la soluzione migliore, ma rischiosa, visto che l’Inter ha davanti a sé ha ancora una stagione intera da vivere e giocare per vincere tutto quello nel quale compete. Ad oggi, però, quello che resta è l’amaro in bocca di una semifinale rovinata da questo infortunio, che terrà banco in casa nerazzurra almeno tutta la giornata di domani.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di SportMediaset dopo la prima diagnosi effettuata dallo staff medico dell’Inter, Marcus Thuram è stato sostituto precauzionalmente per via di un leggero affaticamento all’adduttore sinistro.

Inter: svelati i tempi di recupero per la stella

Tengono e terranno banco in queste ore in casa Inter le condizioni di Marcus Thuram, uscito precauzionalmente al termine della prima frazione di gioco della semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta per via di un leggero affaticamento all’adduttore sinistro.

Di “leggero” non ci sarà nulla finché i risultati degli accertamenti ai quali si sottoporrà nelle prossime ore non lo confermeranno. Al momento, dunque, è ancora difficile pronosticare dei tempi di recupero precisi per Marcus Thuram, ma la speranza è che l’attaccante francese possa essersi fermato in tempo così da non saltare la finale in programma lunedì insieme a tante altre partire. Staremo a vedere.