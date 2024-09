Infortunio Dybala, è più grave del previsto: i reali tempi di recupero

Paulo Dybala si è nuovamente fermato per infortunio, quasi come se fosse una penale da pagare ogni anno: svelati i tempi di recupero.

L’attaccante argentino è stato al centro di un’estate estremamente complicata dal punto di vista professionale, con l’addio alla Roma che sembrava ormai annunciato e con la permanenza improvvisa cha ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi giallorossi. Dybala è un simbolo e un punto di riferimento per la Roma e anche per tutto lo spogliatoio ma ha dalla sua una forte fragilità fisica che lo porta a fermarsi più volte durante l’arco della stagione.

Durante la partita contro l’Athletic Bilbao, Dybala si è fermato di nuovo per infortunio e la batosta rischia di essere davvero pesante per la Roma.

Infortunio Dybala: c’è una novità sui tempi di recupero

L’infortunio di Dybala preoccupa la Roma e tutti i suoi tifosi. La Joya è sempre stato fragile e puntare tutto su di lui è certamente pericoloso. Per questo motivo De Rossi aveva avallato l’idea della società di cederlo e di puntare su calciatori più giovani come Matias Soulé.

Il nuovo infortunio di Dybala ha riaperto polemiche che sembravano assopite e che invece sono tornate a risuonare in tutta la città di Roma più forti che mai.

Secondo le ultime notizie, i tempi di recupero di Dybala dall’infortunio potrebbero essere più lunghi del previsto.

Tempi di recupero Dybala: svelata la data del rientro

L’infortunio di Dybala doveva essere solo una fitta e un fastidio, stando alle parole di Ivan Juric dopo la partita pareggiata 1-1 contro l’Athletic Bilbao. E invece l’attaccante argentino si è sottoposto a esami strumentali approfonditi che hanno dato esito diverso.

L’ecografia di ieri mattina ha escluso particolari complicazioni e ora i tempi di recupero di Dybala sono più chiari. La Roma non vuole rischiare nulla e per questo salterà la sfida contro il Venezia in programma domani all’Olimpico e salterà anche la seconda partita di Europa League, giovedì prossimo in Svezia contro l’Elfsborg.

In Svezia ci sono temperature diverse e il campo sintetico che potrebbero metterne a rischio il completo recupero e forzare, ora, sarebbe davvero inutile e pericoloso per il futuro del calciatore ma anche del club.

Dybala out per infortunio: è pronto Soulé

Dybala sarà fuori per almeno 10 giorni e potrebbe tornare in campo con la Roma solo per l’ultima partita prima della sosta per le nazionali, quella contro il Monza di Alessandro Nesta. La Roma vuole evitare di rischiare perché se dovesse esserci una nuova ricaduta, si aprirebbe un nuovo ciclo di polemiche noiose e infinite.

Al posto di Paulo Dybala giocherà Matias Soulé, acquistato per essere il suo sostituto in caso di cessione e ritrovatosi a fare la panchina in maniera fissa, sia con De Rossi che con Juric.