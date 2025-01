Supercoppa Italiana, nuovo stadio per la finale: l’Arabia Saudita cambia all’ultimo – FOTO

La Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita dal 2 al 6 gennaio 2025 e ci sono grossi problemi sulla competizione.

L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto l’edizione della scorsa stagione, battendo la Lazio in semifinale e il Napoli nella finalissima. Ora i nerazzurri saranno di nuovo protagonisti della competizione che si giocherà in Arabia e affronteranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in semifinale: chi vince sfiderà in finale la vincente tra Juventus e Milan.

La Supercoppa Italiana in Arabia Saudita ha già creato più di qualche problema e discussione e non sono mai terminate le polemiche, visto che ora gli organizzatori hanno deciso di cambiare stadio.

Supercoppa Italiana in Arabia: è polemica

La nuova edizione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita prenderà il via da domani, con Inter-Atalanta che sarà la prima semifinale e si giocherà giovedì alle ore 20 italiane, mentre Juventus-Milan si giocherà venerdì 3 gennaio alle 20 italiane.

La Supercoppa EA Sports FC si giocherà anche in questa occasione in Arabia Saudita, come lo scorso anno, e prevede il formato con due semifinali e una finale da disputarsi nel giro di cinque giorni. In caso di parità nei 90 minuti si andrà direttamente ai rigori e non ci saranno i tempi supplementari.

La polemica sulla Supercoppa Italiana è già partita, perché pochi giorni fa è stato cambiato lo stadio della finale.

Cambia lo stadio della finale della Supercoppa Italiana

La Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita anche quest’anno ma per la prossima stagione potrebbe essere disputata in America o in Canada, anche per iniziare a prepararsi al Mondiale che si giocherà proprio lì e sarà un’occasione per portare il calcio italiano negli USA.

La nostra redazione sarà presente in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e vi porterà al centro del sogno di Inter, Milan, Juventus e Atalanta che hanno voglia di portarsi a casa un trofeo molto importante.