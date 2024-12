Juventus: arriva il centrale, scambio con Mbangula

La Juventus, per arrivare al difesore centrale, è pronta a cedere il giovane Mbangula. I bianconeri, infatti, sono a lavoro per trovare una soluzione e favorire l’uscita del belga, sorpresa di questa prima parte dei campionato della Vecchia Signora.

Un vero e proprio colpo di scena che divide l’ambiente juventino.

C’è chi non vorrebbe privarsi del giovane Mbangula, che ha dimostrato di poter far parte dell’organico bianconeri. Altri tifosi, invece, ritegono superfluo il giocatore e concordano con Giuntoli riguardo la sua cessione nel mercato di gennaio 2025.

Anche perché, la partenza del belga permetterebbe alla Juventus di accogliere in squadra un altro difensore centrale.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto della situazione riguardo lo scambio con Mbangula.

Il belga, infatti, è considerato la chiave per arrivare al difensore centrale che è il primo nome della lista di Cristiano Giuntoli che spera di chiudere il doppio colpo nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’addio di Danilo.

Con la partenza del brasiliano, la società virrerebbe con forza su Antonio Silva del Benfica.

Intanto, grazie alla cessione di Mbangula Giuntoli può definire il primo colpo per gennaio: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus: arriva il centrale

La difesa della Juventus, orfana di Bremer e Cabal fino al termine della stagione, ha bisogno di qualche faccia nuova che può arrivare già nelle prossime settimane.

Il mese di gennaio, infatti, coincide con l’apertura del mercato. Da qualche tempo Giuntoli è entrato in azione per poter sbloccare qualche operazione e favorire l’arrivo di qualche difensore centrale alla Juventus.

Con uno sguardo al bilancio, il dirigente sta lavorando per trovare l’intesa grazie ad uno scambio che comprende Mbangula. Il belga, infatti, può essere l’uomo giusto per chiudere l’accordo con il Feyenoord e portare alla Juventus Hancko.

Il centrale slovacco è il primo nome nella lista di Thiago Motta e di Giuntoli, che ha già raggiunto un accordo con il difensore per un contratto da 2,5 milioni a stagione

Mbangula al Feyenoord, si sblocca l’arrivo di Hancko alla Juventus

Samuel Mbangula è l’uomo giusto per abbassare il costo del cartellino di Hancko, valutato 30 milioni di euro dal Feyenoord. E’ questa la mossa di Giuntoli, che ha ricevuto il via libera da Motta che ritiene l’esterno belga utile ma non incedibile.

Il giocatore, che ha ancora grandi margini di miglioramento, ha le qualità può fare la differenza in Olanda. Lo sa bene il Feyenoord che non si lascerà sfuggire l’occasione. Con l’inserimento di Mbangula, la Juventus risparierebbe qualcosa nel prezzo dell’affare Hancko che a questo punto può arrivare già nel mese di gennaio.