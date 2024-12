Juventus, intesa per la prima operazione: si chiude in queste ore

Colpo di scena in casa Juventus con la prima operazione del mercato di gennaio che sarà decisiva per il futuro del giocatore che darà una svolta alla propria carriera.

Arrivano notizie che confermano quello che accadrà nelle prossime ore per la Juventus che sta definendo la trattativa che sarà la prima della sessione di gennaio che è quella di riparazione, dove le squadre anche italiane avranno 1 mese di tempo per poter intervenire con acquisti e cessioni per migliorare e perfezionare la rosa.

A lavoro Cristiano Giuntoli che sta provando a rimettere in riga la Juventus sotto tutti i punti di vista e adesso arrivano delle novità molto importanti che riguardano quello che può accadere visto che ci sono delle novità in merito alle scelte del club bianconero pronto a dare una svolta alla propria stagione e al nuovo progetto avviato.

Calciomercato Juventus, Giuntoli chiude il primo colpo

Attenzione a quelle che saranno le operazioni che possono cambiare il futuro dei giocatori ma anche l’andamento della rosa della Juventus che in base a ciò che saranno gli acquisti e le cessioni che potrebbe ritrovarsi a fare cose importanti con Thiago Motta che ha dato le sue indicazioni.

Non soltanto acquisti, anche tante cessioni che ci saranno a gennaio perché l’uomo mercato della Juve Cristiano Giuntoli è chiamato a dover perfezionare al meglio la rosa facendo fuori anche gli esuberi per permettere alla società di respirare da un punto di vista economico.

Sembra ormai già delineato il futuro di un calciatore della Juventus che non rientra più nei piani di società e allenatore ed è completamente messo ai margini. Stiamo parlando di quello che può essere il futuro di Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo che è pronto a lasciare il nostro campionato e andare a giocare altrove.

Secondo le ultime notizie confermate ormai siamo ai dettagli della trattativa per quello che sarà l’addio del 28enne centrocampista brasiliano che sarà venduto dalla Juventus dopo le indicazioni di Thiago Motta che non vuole puntare più su Arthur.

Da settimane il suo agente è in trattativa con il Betis Siviglia che vuole comprare Arthur dalla Juve subito. Nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti e l’affare sembra ad un passo dalla chiusura.