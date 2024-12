Inter, ecco il colpo dal Real: si chiude con lo scambio

Se l’Inter piazzerà il colpo, lo farà con lo scambio, secondo quelle che sono le volontà del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

O comunque, dell’allenatore che sarà in panchina perché la certezza è stata svelata da Tuttosport, su quelle che sono le intenzioni del club delle Merengues che si sta godendo l’esplosione del talento del proprio calciatore.

Col diritto di recompra lo riporterà a casa per poi cederlo all’Inter, magari approfittando di quella che è la soluzione dello scambio dei cartellini. C’è un calciatore sul quale il Real Madrid continuerà a provarci, dopo l’interesse manifestato nelle precedenti sessioni di calciomercato. Un affare, che in ogni caso, si tenterà soltanto a fine stagione e non nell’immediato, a gennaio.

Calciomercato Inter: obiettivo dal Real Madrid, con la recompra

Con la recompra, il club interista ha l’obiettivo di prenderlo dal Real Madrid. Perché i Blancos, dopo l’anno che sta vivendo in Serie A, hanno intenzione di riprendere il calciatore alle cifre già fissate, per piazzare poi la plusvalenza vendendolo all’Inter o addirittura usarlo come pedina di scambio per arrivare a quello che è il vero obiettivo del Real Madrid per luglio.

Non sarà con lo scambio però che l’Inter piazzerà il colpo, anche se sono quelle le reali intenzioni del Real Madrid, che permetterebbero la cessione all’Inter di Nico Paz.

Il gioiello del Como piace all’Inter e, l’unica certezza ad oggi, è quella di rivederlo come giocatore del Real Madrid. Lo spiegano dal quotidiano piemontese perché a prescindere da ogni cosa, il Real lo riporterà alla base per poi magari venderlo a cifre superiori considerando quanto di straordinario sta facendo in Serie A e al Como, il talento classe 2004.

Real Madrid-Inter, il colpo vale 12 milioni di euro: plusvalenza “doppia”

Il colpo del Real Madrid, col diritto di recompra, vede il Real prelevare Nico Paz nuovamente dal Como per 12 milioni di euro. Cifra che poi sarà raddoppiata e quasi triplicata nella cessione per 25-30 milioni di euro che piazzerà il Real se lo venderà all’Inter, a tali cifre. I nerazzurri sarebbero disposto a spendere 20 milioni di euro e il Real Madrid continua a sparare alto sulle cifre. Stesse cifre, che potrebbero cambiare, andando a versare un conguaglio economico a favore dei nerazzurri per il grande colpo che vuole piazzare il Real, per luglio.

Ultime di calciomercato: la posizione dell’Inter sullo scambio col Real

L’Inter non avrà alcuna intenzione di separarsi da Nicolò Barella, obiettivo da tempo del Real Madrid che starebbe pensando alla cessione di Nico Paz più 30 milioni di conguaglio economico per arrivare al centrocampista italiano. Il fuoriclasse del club di Milano risulta intoccabile e, se pure dovesse venderlo il club nerazzurro, lo farà soltanto per la cifra tonda del suo cartellino.