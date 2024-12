Inter, addio Barella: annuncio del centrocampista

Ultimissime di calciomercato sul futuro di Nicolò Barella. C’è l’annucio del centrocampista dell’Inter, che nel corso di un’intervista ha fatto il punto riguardo il suo contratto con i nerazzurri.

L’interesse del Liverpool per Barella non è un mistero. Il giocatore, infatti, è uno di quelli finiti sotto la lente d’ingrandimento dei Reds che già in passato hanno provato a prendere il calciatore dall’Inter.

Centrocampista moderno, Nicolò rispecchia alla perfezione il ruolo di mezzala visto che ha nelle corde anche un numero considerevoli di gol. Ha tutte le qualità per fare bene in qualunque parte d’Europa, ecco perché l’Inter dovrà fare attenzione in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Il rischio di perdere Barella è reale, con il giocatore che continua ad essere corteggiato da tantissime società. Ecco l’annuncio dell’ex Cagliari riguardo il suo futuro in nerazzurro.

Aggiornamenti di calciomercato, sul futuro all’Inter di Nicolò Barella. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore è finito nuovamente nel mirino del Liverpool che è pronto a fare follie per prenderlo dai nerazzurri.

C’è l’apertura di Barella riguardo un possibile trasferimento in Premier League?

Ecco l’annuncio da parte del centrocampista, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn.

Calciomercato Inter: c’è la svolta per Barella

Il legame indissolubile, tra Barella e l’Inter, rischia di essere minato a seguito delle sirene provenienti dalla Premier League. Infatti, sono sempre più insistenti le voci relative alla partenza del calciatore, che può garantire ai nerazzurri una grande plusvalenza.

L’idea di lasciare l’Italia e andare in Inghilterra, affascina Nicolò Barella?

Ecco le parole del centrocampista dell’Inter che ha detto la sua riguardo la pista di mercato relativa al suo trasferimento a Liverpool.

“Sogno di vincere la Champions League, possiamo farlo già all’Inter: abbiamo le qualità, ci proveremo. Vorei essere ricordato per aver vinto qualcosa di importante con questo club”.

“Futuro? Ho sempre manifestato l’intenzione di proseguire l’esperienza all’Inter ma nel calcio può succedere di tutto. Sono qui perché c’è un progetto serio ed anche importante. La società è contenta di quello che sto facendo, me l’hanno dimostrato con i fatti”.

Barella giura amore all’Inte

Dalle dichiarazioni del centrocampista, si evince la volontà di Barella di proseguire la sua avventura all’Inter. Non ci sono margini, dunque, per una cessione del centrocampista che è sempre accostato con insistenza al Liverpool.