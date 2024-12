Atalanta, brutte notizie per Retegui: il comunicato

Non arrivano per niente buone notizie per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che sta lottando per il primo posto in classifica in Serie A ma si è infortunato Retegui.

Non gira bene per l’Atalanta che sarà costretta a giocare le prossime e importanti partite senza Retegui che si è infortunato. Adesso bisognerà capire con chiarezza quelli che possono essere i tempi di recupero del giocatore dopo lo stop per un problema muscolare.

Un vero guaio questo per il club bergamasco che non si aspettava di perdere anche l’altro attaccante nel momento migliore della stagione, perché già Scamacca si è fatto male ad inizio anno e Retegui ora dovrà stare fuori un po’ di tempo.

Corre ai ripari Gasperini che si prepara a dare una svolta alla stagione provando ad ottenere risultati ancora importanti ma senza Retegui che si è infortunato e non ci sarà per diverse partite molto importanti per il proseguo della stagione del club bergamasco.

Atalanta, infortunio Retegui: tempi di recupero

Non ci sono per niente delle buone notizie per l’Atalanta e Retegui che si è infortunato nell’ultima partita di campionato. Adesso bisognerà capire quando il giocatore italo-argentino potrà tornare nuovamente in campo dopo quella che è stato lo stop per un problema muscolare.

Possibile guaio per Gasperini e l’Atalanta che perdono quindi Retegui per infortunio e ora si aspetta di vedere tramite il comunicato ufficiale del club nerazzurro cosa uscirà dopo i dovuti esami che ci saranno nelle prossime ore.

Risentimento muscolare alla coscia per Retegui nella zona del quadricipite e ora bisognerà capire quando tornerà di nuovo a disposizione dei suoi compagni di squadra e di Gasperini che sa di avere un calendario fitto di impegni dove ci saranno match validi già per i titoli.

Perché l’Atalanta nei primi giorni di gennaio sarà impegnata nella sfida contro Inter e le altre due italiane Juventus e Milan per quella che sarà la Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita e dove ora rischia seriamente di non essere a disposizione Retegui per l’infortunio.

Adesso non ci sono buone notizie per l’Atalanta sui tempi di recupero di Retegui che rischia di stare fuori per diverse settimane e nelle prossime ore il comunicato ufficiale del club dirà con chiarezza quando tornerà in campo.