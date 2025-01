David Luiz subito in Serie A, ora può firmare: la destinazione

Si è svincolato da poco ed è sempre uno dei centrali più “intriganti” per il colpo gratis, che riguarda adesso anche la Serie A.

Dal primo gennaio 2025 si considera ufficialmente un calciatore svincolato, dopo quanto è successo col Flamengo che ha deciso di interrompere i legami contrattuali col calciatore brasiliano che, dopo la carriera enorme che ha vissuto in Europa tra la Premier League e la Ligue 1, oltre al Benfica in Portogallo dove tutto è cominciato per lui in Europa, potrebbe clamorosamente tornare.

In Italia questa volta, dove è stato per lunghi tempi accostato, David Luiz. Con l’esigenza di averlo nella propria rosa e con la possibilità di dare al club l’esperienza che serve, permettendo a lui di trovare un posto da titolare che potrebbe vivere nell’immediato, ecco che spunta il colpo a sorpresa e a costo zero che porta a David Luiz in Serie A.

David Luiz pronto a sbarcare al Fantacalcio: la destinazione in Serie A

Uno dei difensori che nella sua carriera ha dimostrato di essere non solo un fuoriclasse nel suo ruolo, ma anche goleador, ecco che potrebbe finalmente sbarcare al Fantacalcio e in Serie A.

David Luiz ha lasciato il Flamengo e in un video ha dimostrato che, nel giorno di Capodanno, si allena senza sosta nell’intento, probabilmente, di giocarsi una chance ad alti livelli e ancora, in quella che diventerebbe la sua ultima squadra prima del ritiro.

Non ha intenzione di fermarsi e lo stesso David Luiz potrebbe infatti sbarcare in Serie A. Con diversi alti e bassi per un club italiano che, alla sua annata da neo-promossa in Serie A ha trovato non poche difficoltà soprattutto in difesa, ecco che potrebbe vedersi il colpo a sorpresa che porta a David Luiz. Si tratta del Como di Fabregas.

Subito titolare in Serie A? La possibilità su David Luiz

Si può chiudere subito e con David Luiz che sin da subito potrebbe occupare anche un ruolo da titolare al Como. Perché ha dimostrato di essere, nonostante l’età avanzata, ancora in buona forma e, allenandosi anche nel giorno di Capodanno, dimostra la sua voglia di esserci ancora, ad alti livelli.

Calciomercato: David Luiz in Serie A, si può chiudere

Lo stesso ex Chelsea e PSG tra le altre, David Luiz finirebbe al Como che con gli alti e bassi in difesa tra Barba e Dossena, oltre ai calciatori che non hanno convinto in quel ruolo, troverebbe nel calciatore brasiliano una figura importante per il ruolo di centrale. L’ostacolo ingaggio potrebbe essere superato considerando la voglia di David Luiz di tornare in gioco ad alti livelli.